Afrique: JOJ 2026 - La CONFEJES pour un héritage durable au bénéfice des territoires

Dakar — La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) entend faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 un levier durable de développement local, à travers le renforcement des capacités des acteurs territoriaux et une meilleure intégration du sport dans les politiques publiques, a déclaré jeudi sa secrétaire générale, Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi.

"La tenue du colloque international sur les territoires du sport et de la jeunesse, c'est surtout préparer un héritage durable à l'après-JOJ Dakar 2026", a-t-elle indiqué lors de l'ouverture de cette rencontre internationale portant sur le thème "Les territoires du sport et de la jeunesse", organisée à Dakar, en collaboration avec la Région Île-de-France.

Prévu les 29 et 30 octobre au stade Léopold Sédar Senghor, ce colloque réunit des représentants des collectivités territoriales, des institutions publiques, du mouvement sportif, des organisations de jeunesse, des associations et du secteur privé, selon les organisateurs.

Les échanges portent notamment sur la contribution du sport au développement local, le renforcement des capacités des acteurs territoriaux et les moyens de pérenniser les acquis des JOJ Dakar 2026.

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Mme Thobi Etame Ndedi a souligné que les travaux doivent permettre de mieux faire comprendre le rôle du sport dans le développement des territoires et de valoriser leurs potentialités sportives.

Selon Jasmine Benamouda, conseillère en charge de la stratégie au sein du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ), cette initiative s'inscrit dans la dynamique de construction d'un héritage durable portée par le comité.

"L'ambition aujourd'hui, c'est que les Jeux olympiques de la jeunesse ne soient pas seulement un événement sur deux semaines, mais que tout ce qui aura été construit avec l'ensemble des partenaires puisse être pérennisé", a-t-elle.

Elle a souligné que le comité d'organisation travaille à la mise en place d'une stratégie destinée à mobiliser les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires publics autour d'une démarche coordonnée et concertée.

Cette mobilisation doit permettre de valoriser les réalisations des JOJ et de produire des retombées durables au bénéfice de la jeunesse et des territoires, a-t-elle ajouté.

L'adjoint au maire de Dakar chargé de la jeunesse, Bassirou Sarr, a pour sa part estimé que la réussite des Jeux ne devait pas être appréciée uniquement à l'aune du nombre de médailles remportées.

"Le véritable succès des Jeux sera notre capacité à transformer cet événement en une opportunité durable pour les jeunes de nos quartiers, de nos communes et de nos territoires, plutôt que de collecter le nombre de médailles", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les collectivités territoriales de Dakar, Saly et Diamniadio ont une responsabilité particulière dans la transformation de cet événement sportif en opportunités durables pour les jeunes.