Sénégal: Vers la validation d'une stratégie d'accueil et d'orientation des usagers du service public

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a engagé le processus de validation d'une stratégie nationale visant à améliorer l'accueil et l'orientation des usagers dans les administrations, en vue de renforcer la qualité du service public et de restaurer la confiance des citoyens, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre Mamadou Lamine Dianté.

"L'accueil et l'orientation constituent le premier contact entre l'usager et le service public. Il est donc important de les améliorer sensiblement pour permettre de regagner la confiance des citoyens", a-t-il dit.

M. Dianté présidait un atelier de validation de la Stratégie nationale d'accueil et d'orientation des usagers dans les administrations, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation du service public.

"Les concertations nationales sur la réforme du service public avaient fait ressortir de nombreuses insatisfactions des citoyens, particulièrement en matière d'accueil et d'orientation", a rappelé l'officiel, citant notamment les secteurs de la santé et de la sécurité parmi ceux ayant enregistré le plus de critiques de la part des usagers dans ces domaines.

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Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a également souligné la nécessité d'associer la simplification des procédures avec la transformation numérique de l'administration, afin d'éviter que la digitalisation ne reproduise les difficultés rencontrées par les usagers dans leurs démarches administratives.

"Il faut nécessairement commencer par la simplification des procédures. Avec l'interopérabilité, nous pourrons soulager très sensiblement les citoyens", a-t-il insisté.

Cette interconnexion des systèmes d'information des administrations devrait notamment permettre aux usagers d'effectuer certaines démarches en un seul lieu, sans avoir à rechercher eux-mêmes des documents auprès de plusieurs services, avec des délais de traitement raccourcis.

Représentant le ministre des Télécommunications et du Numérique, Serigne Ahmadou Bamba Sy a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner cette réforme à travers les outils numériques.

Il a notamment évoqué la plateforme d'interopérabilité et le guichet unique e-Sénégal, présentés comme des instruments destinés à faciliter l'accès des citoyens aux services administratifs.