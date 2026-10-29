Sénégal: Baseball 5 - Baptême du feu des Lionceaux aux JOJ face à la Chine Taipei, vendredi

Dakar — L'équipe sénégalaise de baseball 5 va faire son baptême du feu contre la Chine Taipei, vendredi, à partir de 11h 35, au Complexe Tour de l'OEuf, pour le compte de la première journée du tournoi de baseball 5 des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le baseball 5 va faire ses débuts comme discipline olympique, à la veille de la cérémonie d'ouverture des JOJ 2026, à Dakar, premier événement de l'olympisme sur le continent africain.

Il sera la toute première épreuve olympique officiellement disputée sur le continent africain.

À cette occasion, la sélection sénégalaise, avec dans ses rangs Yacine Dione, Ndèye Ba, Mame Fatou Ngom, Haby Diack, El Hadji Moussa Diagne, Babacar Diouf et Pape Bouba Diouf -, va défier celle de Chine Taipei, l'une des équipes favorites pour l'épreuve du baseball 5.

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En lever de rideau, la Turquie va affrontera Cub.

La République arabe syrienne fera face au Mexique et le Kenya sera opposé à la France.

Le tour préliminaire se poursuivra le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre avant les phases décisives - quarts de finale et demi-finales, puis les matchs de classement et les matchs pour les médailles -, prévues du lundi 2 au mardi 3 novembre.

Après ces cinq jours de compétition, la première médaille d'or de l'histoire du baseball 5 aux Jeux olympiques de la jeunesse sera attribuée, rendant cette épreuve historique de bout en bout à Dakar 2026.

Le baseball 5 est une version urbaine, voire simplifiée du baseball traditionnel. Son lancement international officiel remonte à 2017.

Plus rapide, inclusif et urbain, il se pratique partout, se joue sans batte ni gant et promeut l'esprit collectif, la vitesse et la créativité.

Les compétitions de baseball 5 vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes vont s'affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s'agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie.

En phase préliminaire, chaque équipe va disputer trois matchs du 30 octobre au 1er novembre.

Six équipes seront qualifiées à l'issue du premier tour pour la phase finale.

Les deux vainqueurs des deux groupes seront directement admis en demi-finales, tandis que les deuxièmes et troisièmes s'affronteront en quarts de finale.

Soixante-quatre athlètes vont participer à la compétition de baseball 5, huit athlètes dans chacune des huit équipes participantes.

Quatre athlètes masculins et quatre athlètes féminines composent les équipes de huit, offrant à la compétition une parité totale.

- Voici les poules du tournoi baseball 5 des JOJ :