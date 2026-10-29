Afrique: Les ambassadeurs des JOJ, premiers soutiens des représentants sénégalais

Diamniadio — Des ambassadeurs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont rencontré jeudi les athlètes sénégalais au Village olympique, en les invitant à se donner à fond durant les olympiades pour entrer dans l'histoire de l'olympisme.

L'athlète Saly Sarr, la nageuse Oumy Diop, l'humoriste italien d'origine sénégalaise Khaby Lame, le président de la Basketball Africa League (BAL) Amadou Gallo Fall, entre autres personnalités, ont échangé avec les représentants du Sénégal pour les motiver et leur assurer du soutien de la nation, à deux jours du début des JOJ 2026 prévus pour démarrer samedi.

Ils ont ont encouragé les athlètes à faire de leur mieux pour honorer le pays lors des premières olympiades sur le continent africain.

Le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a demandé aux jeunes athlètes de saisir ce moment historique et l'opportunité qu'il représente pour se donner à fond,.

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"Vous ne devez pas avoir de regrets plus tard. Tant qu'on aura fourni le maximum d'efforts, je pense qu'en tant qu'athlète, c'est là où ça commence. Bien se préparer, garder une discipline et aller compétir pour tout laisser sur le terrain", a déclaré Amadou Gallo Fall.

Saly Sarr a aussi conseillé aux représentants du Sénégal aux JOJ 2026 de mouiller le maillot pour permettre au pays de remporter des médailles.

L'humoriste Khaby Lame a insisté sur l'importance des JOJ, en appelant les athlètes d'aller jusqu'au bout de leurs efforts.

Les ambassadeurs des JOJ 2026 ont visité ensuite le village olympique, où les différentes délégations ont pris leur quartier, à 48 heures du lancement des JOJ 2026.

Les représentants des différents pays préparent dans une bonne ambiance olympienne, en attendant le début officiel des JOJ 2026.

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