Afrique: Poursuite à Moscou des travaux du sommet Russie-Afrique

29 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Moscou — Les travaux du sommet Russie-Afrique, se sont poursuivis jeudi au Kremlin, le palais présidentiel russe, ou Vladimir Poutine a réuni ses hôtes, 22 chefs d'Etat et de gouvernement pour une plénière d'approfondissement des sujets évoqués la veille à l'ouverture officielle de l'évènement.

Les débats portent notamment sur des questions de paix, de sécurité, de développement et d'investissement.

Les chefs d'Etat africains qui ont commencé à prendre la parole ont insisté sur l'important de promouvoir l'investissement, le respect de la souveraineté et la nécessité de rendre davantage concrètes la coopération.

Les dirigeants africains ont également insisté sur l'importance de reformer les institutions multilatérales.

Des aspirations qui ont été favorablement accueillies par le président de la Fédération de Russie.

Vladimir Poutine a évoqué une marche irréversible vers un monde multipolaire dans lequel l'Afrique doit jouer un rôle important.

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