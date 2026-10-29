Sénégal: Matam - L'ANPEJ évalue à 80 % le niveau de satisfaction du projet de mobilité des jeunes

Matam — Le niveau de satisfaction du projet d'appui à l'écomobilité et à l'entrepreneuriat des jeunes a atteint 80%, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Alassane Guèye, annonçant la création de 35 emplois supplémentaires dans le cadre de sa deuxième phase dans la région de Matam (nord).

"On est satisfait à 80 % de ce projet d'employabilité des jeunes concernant la mobilité", a-t-il déclaré Guèye, mercredi, à Matam, au terme d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la mise en oeuvre de cette deuxième phase.

La rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Matam, Tafsir Baba Anne, en présence d'acteurs locaux et de la représentante résidente par intérim du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Sénégal, Catherine Phuong.

Selon le directeur général de l'ANPEJ, la nouvelle phase du projet d'appui à l'écomobilité et à l'entrepreneuriat des jeunes prévoit la création de 35 emplois, dont au moins 30 % devraient revenir à des jeunes femmes.

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Il a indiqué qu'une visite de terrain avait permis de constater les résultats du projet, notamment l'accès de jeunes bénéficiaires à une activité professionnelle "stable et durable".

Alassane Guèye a toutefois insisté sur la nécessité d'assurer un suivi régulier des bénéficiaires et de veiller au respect de leurs engagements en matière de remboursement.

Il a averti que les motos pourraient être récupérées auprès des bénéficiaires défaillants, afin d'être réattribuées à d'autres jeunes désireux d'exercer une activité professionnelle.

La représentante résidente par intérim du PNUD au Sénégal, Catherine Phuong, a qualifié le projet d'innovant, soulignant son potentiel en matière d'insertion professionnelle des jeunes et de développement économique local.

Elle a expliqué que le dispositif permet aux jeunes bénéficiaires d'acquérir des motos électriques pour exercer une activité de transport de personnes, grâce à un mécanisme de remboursement échelonné sur deux ans, via une plateforme numérique.

Selon Mme Phuong, les remboursements contribueront au financement de nouvelles motos et à la pérennisation du projet, avec pour objectif de parvenir à un modèle d'autofinancement.

Elle a également rappelé le rôle des mototaxis dans les déplacements quotidiens des populations de Matam, tout en saluant l'accompagnement des autorités administratives et la collaboration avec l'ANPEJ.

Le financement initial du projet est assuré par le PNUD, avec un cofinancement de l'ANPEJ.