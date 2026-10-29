Sénégal: Le pays veut renforcer l'éducation et la formation professionnelle en milieu carcéral, selon le garde des Sceaux

Dakar — Le ministère de la Justice va engager des discussions avec les départements chargés de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale pour faciliter la poursuite d'études universitaires aux détenus titulaires du baccalauréat et renforcer le soutien scolaire en milieu carcéral, a annoncé, jeudi, à Dakar, le garde des Sceaux, Me Moussa Sarr.

"La privation de liberté ne doit pas signifier la privation du savoir", a-t-il déclaré à l'ouverture d'une conférence régionale consacrée à la réinsertion sociale et à l'accompagnement avant et après la sortie de prison, organisée par l'École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP).

Selon le ministre, ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de faire de la détention un temps d'apprentissage et de préparation au retour dans la société.

Dans cette perspective, il a évoqué les dispositifs de formation professionnelle et les activités productives déjà développés par l'administration pénitentiaire, notamment deux boulangeries de la réinsertion, une unité de production laitière, un centre de formation industrielle, un garage mécanique et des ateliers de couture.

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"Des terres situées dans le nord du pays ont également été mises à la disposition de la Direction générale de l'administration pénitentiaire pour développer la riziculture", a-t-il rappelé, ajoutant que ce projet est destiné à assurer une formation agricole aux détenus et à leur offrir des perspectives d'emploi après leur libération.

Me Moussa Sarr a, par ailleurs, annoncé que le Premier ministre a autorisé, au titre de l'année 2026, le recrutement de 418 agents pour renforcer les effectifs de l'administration pénitentiaire.

"Ces recrutements concernent deux inspecteurs, six contrôleurs, dix agents administratifs et 400 surveillants afin d'alléger la charge de travail des personnels et à améliorer la prise en charge des personnes détenues", a-t-il indiqué.

Le ministre a également invité les magistrats à recourir davantage aux mécanismes d'aménagement des peines et aux alternatives à l'emprisonnement lorsque les conditions légales sont réunies. Il a notamment cité la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique et les travaux d'intérêt général.

De son côté, le directeur de l'ENAP, Mbaye Sarr, a souligné que la réinsertion devait être préparée dès l'entrée en détention, notamment par l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, au travail et aux soins, ainsi que par le maintien des liens familiaux.

"La sortie de prison ne doit pas être conçue comme la fin d'un parcours, mais comme l'aboutissement d'un processus préparé dès l'entrée en détention", a-t-il déclaré.

Annette Kramme, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de la Justice et de la Protection des consommateurs a, pour sa part, insisté sur la nécessité d'un accompagnement structuré avant et après la libération.

La réinsertion, a-t-elle souligné, "constitue une responsabilité collective impliquant les pouvoirs publics, les services sociaux, les employeurs et les organisations de la société civile".

La conférence réunit des experts du Sénégal, de l'Allemagne, du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie autour des pratiques et des mécanismes permettant d'améliorer la préparation à la libération et la réintégration sociale des personnes détenues.