Togo: Un festival des sports de plage en décembre

29 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Les plages d'Aného vont vibrer au rythme du sport. Du 24 au 26 décembre, la commune des Lacs 1 accueillera la toute première édition du Festival national des sports de plage.

Au programme : beach soccer, beach-volley, handball, basket-ball et surf

L'évènement est organisé par l'Association togolaise pour la promotion du sport pour tous (ATPST), en partenariat avec la municipalité.

Le festival a aussi une dimension environnementale : il entend mobiliser les participants autour de la protection du littoral, menacé par l'érosion côtière. Il sera également l'occasion de mettre en valeur les atouts touristiques et culturels de la région.

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