Togo: Appel à la créativité et à l'histoire

Le Goethe-Institut de Lomé, plus ancien centre culturel étranger du pays, fête ses 65 ans. Pour marquer l'anniversaire, une grande fresque murale sera réalisée dans son enceinte, et un appel est lancé aux artistes togolais.

Ouvert en 1961 à Kokétimé, un an seulement après l'indépendance, l'institut est devenu un lieu incontournable de la vie culturelle loméenne. Des générations de Togolais y ont appris l'allemand, passé leurs examens de langue, fréquenté la bibliothèque ou assisté à des concerts, des expositions, des projections et des spectacles.

Au fil des décennies, le centre a aussi servi de tremplin à de nombreux artistes, en favorisant les rencontres entre créateurs togolais et allemands, les résidences et les collaborations. « Depuis 65 ans, la coopération culturelle entre l'Allemagne et le Togo favorise les échanges, le dialogue interculturel et le rapprochement entre les peuples », souligne l'ambassade d'Allemagne.

Une fresque pour célébrer l'histoire commune

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour cet anniversaire, l'institut fait appel à des artistes professionnels expérimentés dans la peinture murale, l'art urbain ou la fresque. L'oeuvre, d'environ 43 m² (6,85 m de haut sur 6,30 m de large), devra raconter l'histoire partagée des deux pays et célébrer la diversité, la créativité et le partenariat.

Elle devra aussi se tourner vers l'avenir, en traduisant une coopération culturelle résolument tournée vers les jeunes générations.