Togo: Crise de vocation et crise financière

29 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Face aux difficultés financières des grands séminaires, la Conférence des évêques du Togo (CET) instaure une contribution annuelle obligatoire des paroisses pour financer la formation la formation des futurs prêtres. Une mesure qui fait suite à l'appel à l'aide lancé en mai dernier.

Chaque paroisse devra verser entre 15 000 et un million de Fcfa par an, au plus tard le 31 mars. Le montant dépend de ses moyens, selon trois catégories :

Les prêtres en exercice dans les diocèses participeront également, à hauteur de 5 000 francs CFA chacun par an.

Pour l'Église catholique du Togo, la formation des futurs prêtres constitue un défi majeur pour l'avenir.

« Comptant sur la bonne volonté de tous, les évêques demandent au Seigneur de rendre en grâce à chacun ce qu'il aura dépensé pour la formation des futurs prêtres », souligne Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara et président de la CET.

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