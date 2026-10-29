Togo: Aéroport - Les boutiques hors taxes s'invitent à l'Assemblée

29 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le projet de concession des boutiques hors taxes et des espaces commerciaux de l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE) à un nouvel opérateur privé inquiète des députés de l'opposition.

Ceux de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) et de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI) ont saisi l'Assemblée nationale pour obtenir des explications du gouvernement.

À l'origine de cette démarche : des informations évoquant une possible éviction, d'ici la fin de l'année, des commerçants actuellement installés à l'aéroport.

Les élus assurent ne pas contester la modernisation des infrastructures ni le recours à un partenaire international. Mais ils réclament de la transparence. « Toute opération engageant durablement un patrimoine économique stratégique doit s'effectuer dans le respect des intérêts nationaux et la protection des opérateurs et des travailleurs togolais », plaident-ils.

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Leurs questions sont nombreuses : modalités de l'appel d'offres et critères de sélection, durée et conditions financières de la concession, recettes attendues pour l'État et la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT), mesures pour préserver les emplois, identité des bénéficiaires effectifs ou encore présence éventuelle de partenaires locaux.

La SALT, de son côté, a récemment assuré vouloir mener la modernisation des boutiques hors taxes « dans un esprit de concertation et de dialogue » avec les exploitants actuels.

Reste une question que l'on peut légitimement se poser. Entre la menace terroriste dans le nord, la vie chère, les délestages, l'alphabétisation ou le budget 2027, l'opposition parlementaire a donc trouvé son grand combat de la rentrée : les rayons parfums et chocolats du duty free. Les voyageurs en partance pour Paris ou Dubaï peuvent dormir tranquilles, leurs flacons de whisky détaxés sont entre de bonnes mains.

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