Sénégal: 'Nawetu deret', une pièce sur la tragédie post indépendance du Congo

Dakar — "Nawetu deret", une pièce de théâtre écrite en wolof par l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, a été représentée, mercredi soir, au Goethe-Institut de Dakar, dans une mise en scène mêlant humour, satire, chants et danse pour revisiter l'histoire de l'indépendance du Congo.

Cette oeuvre est la traduction de l'ouvrage Une saison au Congo d'Aimé Césaire, publié en 1966.

La représentation, d'une durée d'environ une heure, s'est tenue dans le cadre de la soirée artistique marquant la clôture du colloque international et interdisciplinaire consacré à l'écrivain-journaliste. Cette rencontre (26-28 octobre), coïncidant avec le 80e anniversaire de l'écrivain, portait sur le thème "Boubacar Boris Diop : la charge et les chemins de l'écriture".

Portée par une troupe composée en majorité de comédiens sénégalais, elle a permis au public de redécouvrir, dans une langue familière, une oeuvre majeure du théâtre politique africain, consacrée notamment au destin tragique de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, assassiné le 17 janvier 1961.

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Sur scène, les artistes ont alterné séquences humoristiques, tableaux satiriques et passages de tension, donnant au récit historique une dimension à la fois divertissante et réflexive.

Les chants traditionnels sénégalais et la danse sont venus enrichir cette interprétation, rapprochant l'histoire congolaise de l'univers culturel du public.

Côté décor, la scène transformée en un bistro à ciel ouvert installe l'espace de rencontre entre le peuple et cette élite africaine.

Pour le metteur en scène Madiaw Ndiaye, l'intérêt de cette oeuvre réside notamment dans sa capacité à interroger les rapports des dirigeants africains au pouvoir, au-delà du contexte historique dans lequel elle s'inscrit.

"Cela parle de Patrice Lumumba, le Premier ministre congolais qui a été assassiné. Cela parle aussi du rapport de nos dirigeants africains au pouvoir après l'indépendance", explique-t-il.

La pièce met en lumière les rivalités politiques et les contradictions qui ont marqué les premières années du Congo indépendant, dans un contexte de fortes ingérences étrangères.

"Lumumba, qui a été assassiné par ses pères, ses frères, c'est terrible", souligne Madiaw Ndiaye, qui insiste sur la portée tragique de l'histoire racontée par Aimé Césaire.

Plus de six décennies après les faits, le texte continue, selon lui, de faire écho aux réalités contemporaines du continent, notamment aux "conflits de pouvoir et aux violences politiques qui fragilisent les États africains, alors que les populations restent confrontées à de nombreuses difficultés".

Une adaptation ancrée dans les références wolof

L'adaptation de Boubacar Boris Diop se distingue par l'intégration de références culturelles wolof, qui permettent de rapprocher cette histoire du public sénégalais.

"C'est une très belle adaptation", estime le metteur en scène, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une simple traduction, mais d'un travail de réappropriation qui donne au texte une résonance particulière dans l'environnement culturel sénégalais.

La mise en scène a toutefois nécessité un important travail sur la langue, certains comédiens n'ayant pas l'habitude de jouer en wolof. Il a fallu veiller à la fidélité au texte de l'écrivain, tout en permettant aux artistes de s'approprier leurs rôles.

"Il fallait être là pour dire : non, il faut lire le texte, ce que l'auteur dit. Et cela nous a pris énormément de temps", confie Madiaw Ndiaye.

Le metteur en scène a également choisi de faire jouer certains personnages en doublon, afin de créer des correspondances entre le Congo des années 1960 et l'Afrique contemporaine.

Les chants traditionnels sénégalais participent à cette démarche, en donnant une couleur locale à une oeuvre dont les enjeux dépassent les frontières congolaises.