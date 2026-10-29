Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour un écosystème d'innovation mieux structuré dans les systèmes alimentaires

Kaolack — Le recteur de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), le professeur Diégane Diouf, a plaidé, jeudi, à Kaolack (centre), pour un renforcement des synergies entre les acteurs de la recherche, de l'entrepreneuriat, du financement et des pouvoirs publics, afin de promouvoir l'innovation dans les systèmes alimentaires durables.

L'innovation "nécessite des synergies entre ces différents acteurs pour éviter les interventions ponctuelles et inscrire les initiatives dans la durabilité", a-t-il déclaré.

Pr Diouf participait à l'ouverture d'un atelier national d'échanges sur l'écosystème d'innovation, les politiques publiques et le financement de l'entrepreneuriat innovant dans les systèmes alimentaires.

Selon lui, la structuration de cet écosystème passe notamment par une meilleure articulation entre les universités et les centres de recherche, les producteurs, les entrepreneurs et les structures de financement et d'accompagnement.

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Le recteur a également souligné le rôle des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des ministères dans la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire favorable au développement de l'innovation.

Il a estimé que les mécanismes de financement doivent être adaptés aux spécificités des systèmes alimentaires, caractérisés notamment par la saisonnalité des productions agricoles et le caractère périssable de certains produits.

"Le financement n'est pas uniquement monétaire", a-t-il relevé, citant également les plateformes d'innovation, les équipements et les laboratoires parmi les moyens susceptibles de soutenir les porteurs de projets.

L'atelier est organisé par l'USSEIN dans le cadre du projet "Soutien aux systèmes alimentaires et à l'innovation entrepreneuriale dans les pays d'Afrique de l'Ouest", avec l'appui du Fonds Équipe France - International Innovation Hub West Africa (FEF-IIHWA).

Il réunit différents acteurs de l'écosystème de l'innovation, dont l'Université Gaston Berger (UGB), la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), ainsi que des partenaires publics, académiques et financiers.

Le professeur Diégane Diouf a rappelé que l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass, en raison de sa vocation agricole, intervient sur l'ensemble des chaînes de valeur alimentaires, de la production à la consommation, en passant par la transformation, la commercialisation et la nutrition.

Il a notamment cité l'incubateur "Dekkal Yakar" de l'université, qui accompagne les porteurs de projets dans la maturation de leurs idées, la structuration de leurs entreprises et la recherche de partenaires. Cette structure travaille également avec des producteurs locaux pour contribuer à l'amélioration de leurs produits.

L'USSEIN dispose, par ailleurs, d'une ferme agroécologique intégrée servant de cadre de formation et d'expérimentation pour les étudiants. Elle comprend notamment une unité de compostage et une serre de 3 000 mètres carrés destinée à des activités d'expérimentation et de recherche.