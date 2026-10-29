Sénégal: Fatick - L'OFNAC vulgarise ses nouveaux textes sur la transparence et la bonne gouvernance

Fatick — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) clôture jeudi une série de rencontres dans la région de Fatick (centre-ouest), dans le cadre de la vulgarisation de ses nouveaux textes sur la transparence et la bonne gouvernance, notamment celui relatif à la déclaration de patrimoine.

Les textes portant sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte ainsi que la loi sur l'accès à l'information font également partie de ces textes.

Ces rencontres ont démarré le 27 octobre dernier, en partenariat avec l'Agence de coopération allemande au développement (GIZ), dans le cadre du renforcement de l'Etat de droit et de la transparence pour la promotion de la cohésion sociale.

Des autorités administratives et territoriales ainsi que des membres des comités départementaux de développement (CDD) ont assisté à ces rencontres.

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Par rapport à la loi sur les lanceurs d'alerte, Samba Barry, membre de l'assemblée de l'OFNAC, a expliqué que la dénonciation, telle que prévue par la loi, ne signifie pas la délation, assurant qu'elle est encadrée.

"L'OFNAC reçoit des plaintes et des dénonciations, mais tout ça est analysé en interne pour engager ou ne pas engager une procédure d'enquête. Nos approches sont basées sur des éléments probants", a-t-il dit.

Il a évoqué, par exemple, la présomption de bonne foi du lanceur d'alerte sur la base de la mise à disposition d'un certain nombre de documents, soulignant que le statut de lanceur d'alerte est "strictement encadré".

Selon Samba Barry, les enquêteurs de l'OFNAC peuvent apprécier exactement si le lanceur d'alerte est dans la délation ou non, rappelant que la loi a prévu également des possibilités de sanctionner ceux qui ne sont pas de bonne foi dans la façon de dénoncer des faits.

Le préfet de Fatick, Papa El Hadji Madické Dramé, a salué l'approche de l'OFNAC dans le cadre des rencontres de vulgarisation de ses nouveaux textes.

"La première des choses à faire, au-delà de légiférer, c'est de faire comprendre à la population l'essence du cadre légal, mais aussi de lui permettre également de s'approprier la mission de l'OFNAC", a-t-il dit.

Il considère qu'une fois informés, les citoyens n'auront plus d'excuses. "À la suite de cela, il va rester, en fin de compte, la mise en oeuvre, surtout la phase répressive", a indiqué l'autorité administrative.

"Autant l'OFNAC a le devoir de réussir la mission, autant la population également, compte tenu de ce principe de contrôle citoyen, devra bien le faire, de façon transparente et responsable", a insisté le préfet.