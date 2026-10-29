Sénégal: Grand Théâtre national, direction des ARTs - Les dernières nominations dans le secteur de la Culture

Dakar — Plusieurs directions relevant de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ont changé de titulaire, dont le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à la faveur des mesures individuelles prises mercredi en conseil des ministres.

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ibrahima Badiane, titulaire d'un master en management et stratégie d'entreprise, directeur général du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Serigne Fall Guèye, deux ans et six mois après l'arrivée de ce dernier à ce poste.

Le conseiller aux affaires culturelles Hugues Diaz, jusque-là directeur des Arts, a été désigné directeur général de la Culture, poste vacant après le départ de Abdou Simbandy Diatta, nommé en juillet dernier directeur général du Musée des civilisations noires.

Planificateur de formation, diplômée de l'université d'Alexandrie en Egypte, Ndèye Khoudia Diagne remplace M. Diaz à la tête de la direction des Arts.

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Mme Diagne avait déjà occupé ce poste entre 2020 et 2025.

La direction du Livre et de la promotion de la Lecture change aussi de titulaire, avec l'arrivée à sa tête de Fama Cissé Thiam, principale de collège, titulaire d'un MBA en administration et gestion.

Elle remplace Ibrahima Lo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite après 13 ans à ce poste.

Le conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat est désormais présidé par Oumar Diallo, titulaire d'un master en droit économique. Il remplace Sissao Diane.