Sénégal: Gossas - Le 3FPT remet 200 bons de formation professionnelle aux ASC du département

Gossas — Les Associations sportives et culturelles (ASC) du département de Gossas, dans la région de Fatick (centre), ont reçu deux cents bons de formation du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), mercredi, dans le cadre du programme "Une ASC, un métier".

La cérémonie de remise de ces bons de formation s'est déroulée au stade municipal de Gossas, en marge de la finale de la zone 1 de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV).

Selon le directeur général du 3FPT, Soulèye Kane, ces bons de formation devraient permettre aux bénéficiaires d'accéder plus tard à des formations qualifiantes et d'un accompagnement pour une ouverture sur le monde de l'emploi.

"Nous sommes en train de bâtir un Gossas uni. Et ce Gossas uni ne peut pas se faire sans vous, les jeunes. Certes, nous avons des responsabilités étatiques, mais les jeunes ont une responsabilité citoyenne. Ce couple de responsabilité étatique et de responsabilité citoyenne nous permettra d'atteindre les objectifs et d'être au rendez-vous des grands indicateurs, tel que le président de la République l'a souhaité", a-t-il dit.

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Selon Soulèye Kane, la jeunesse "debout, disciplinée et dotée d'un esprit patriotique" donne un avant-goût des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ Dakar 2026).

"Gossas est en train de jouer un rôle extrêmement important à ce rendez-vous mondial de l'olympisme. Nous avons certes donné des accompagnements aux jeunes et aux femmes, mais aujourd'hui, nous nous ouvrons au monde du sport à travers les navétanes", a fait valoir le DG de la 3FPT.

M. Kane annonce que des actions de formation seront également menées au profit de la presse locale du département de Gossas, à travers un plan de formation qui sera exécuté à partir du mois de janvier 2027.

"Il y aura aussi l'accompagnement de la formation professionnelle et technique au niveau des établissements scolaires. La 3FPT va converger ces actions pour que l'esprit de la formation professionnelle et technique soit au rendez-vous du sport", a-t-il promis.