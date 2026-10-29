Afrique: CAN Handball Dames 2026 - La RDC dans le groupe D avec l'Angola, le Maroc et le Mali

La République démocratique du Congo connaît ses adversaires pour la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Seniors Dames de handball. Les Léopards dames évolueront dans le groupe D avec l'Angola, le Maroc et le Mali, à l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi 29 octobre 2026. La compétition se disputera du 2 au 12 décembre en Tunisie.

Cinquième lors de la précédente édition, disputée à Kinshasa, la sélection congolaise ambitionne de faire mieux lors de ce rendez-vous continental. Sous la conduite de Christine Mwasesa, les Léopards dames espèrent franchir un nouveau palier et se rapprocher du podium africain.

En préparation de la compétition, l'équipe nationale a participé à plusieurs stages et disputé des rencontres face à des adversaires comme l'Argentine et la Tunisie. Ces confrontations ont permis au staff technique d'évaluer le groupe avant le début de la CAN.

Un groupe D avec l'Angola

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La RDC partagera son groupe avec trois adversaires : l'Angola, le Maroc et le Mali. L'Angola figure parmi les références du handball féminin africain. Les Congolaises devront donc se préparer à affronter une opposition relevée pour espérer accéder au tour suivant.

La compétition se déroulera du 2 au 12 décembre dans les villes tunisiennes de Hammamet et Nabeul. Elle réunira les meilleures sélections africaines de handball féminin.

La composition des groupes

Groupe A : Égypte, Congo, Cap-Vert et Bénin.

Groupe B : Sénégal, Algérie, Guinée et La Réunion.

Groupe C : Tunisie, Cameroun, Zambie et représentant de la Zone 5.

Groupe D : Angola, Maroc, Mali et RDC.

Après sa cinquième place lors de la précédente édition, la sélection congolaise cherchera à confirmer ses progrès et à poursuivre sa progression sur la scène continentale.