Congo-Kinshasa: La consommation excessive de sucreries inquiète des parents et des professionnels de santé à Kinshasa

29 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La consommation excessive de sucreries chez les enfants préoccupe certains parents et professionnels de santé à Kinshasa. Vendues dès 100 francs congolais dans les boutiques et par les vendeurs ambulants, notamment à proximité des écoles, les friandises et les boissons sucrées sont facilement accessibles aux plus jeunes. Une situation qui complique, pour certains parents, la limitation de ces produits dans l'alimentation de leurs enfants.

Une mère témoigne ce jeudi 29 octobre, de la consommation importante de sucreries par son fils de 10 ans, malgré les conseils qu'elle lui donne sur les risques pour sa santé.

« Mon fils cadet de 10 ans consomme à 90 % des sucreries. Il ne demande pas, il cherche par lui-même comment en avoir », explique-t-elle.

Pour d'autres parents, l'interdiction ne suffit pas à empêcher les enfants d'en consommer, notamment lorsqu'ils sont hors de la maison.

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« Je peux le lui interdire, mais dès qu'il sortira à mon insu, il en consommera quand même », confie une autre mère, qui dit ne pas savoir quelle mesure adopter.

Cette préoccupation est également partagée par les professionnels de santé. Dans un entretien avec Radio Okapi ce jeudi 29 octobre, Dr Louise Hanyange, directrice adjointe du programme de lutte contre le diabète, a alerté sur les risques associés à une consommation excessive de produits sucrés.

Elle cite notamment les caries dentaires, le surpoids et l'obésité, cette dernière pouvant favoriser l'apparition du diabète de type 2.

Privilégier l'eau et les fruits

Pour prévenir ces risques, Louise Hanyange recommande aux parents de réduire la consommation quotidienne de sucreries chez leurs enfants et de privilégier l'eau, les fruits ainsi que les boissons sans sucre ajouté.

La directrice adjointe du programme de lutte contre le diabète insiste sur le fait que sensibilisation des enfants aux effets d'une consommation excessive de sucre et l'attention portée à leurs habitudes alimentaires sont également importantes pour limiter les risques pour leur santé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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