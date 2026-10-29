Congo-Kinshasa: Lualaba - Plus de 60 ressortissants étrangers en séjour irrégulier interpellés dans une carrière minière à Kakanda

Plus de 60 ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été interpellés mardi 27 octobre à la carrière Menda, située dans la concession de l'entreprise Boss Mining à Kakanda, dans la province du Lualaba. Cette opération a été menée par une commission interservices venue de Kinshasa dans le cadre de l'assainissement du secteur minier.

Selon des sources locales, les personnes arrêtées sont accusées d'avoir exercé illégalement des activités liées à l'exploitation minière artisanale et d'avoir entretenu pendant plusieurs années des dépôts illicites de minerais sur le site de la carrière Menda.

Parmi les personnes interpellées figurent des ressortissants chinois, libanais, marocains, irakiens, palestiniens et syriens. D'après les mêmes sources, la plupart d'entre eux ne disposaient pas de certains documents requis pour séjourner et travailler légalement en République démocratique du Congo, notamment des passeports, visas ou cartes de résidence en règle.

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L'opération a également conduit à l'arrestation de plusieurs Congolais, civils et militaires, soupçonnés d'être impliqués dans ces activités. La commission chargée de l'assainissement du secteur minier au Lualaba a par ailleurs procédé à la saisie d'importantes sommes d'argent au cours de cette intervention.

Les personnes interpellées font actuellement l'objet d'une procédure d'identification et d'enregistrement au cas par cas. Elles ont été transférées dans un camp de transit provisoire en attendant la suite des procédures.

Cette opération intervient quelques semaines après une autre menée par la même commission à Kolwezi, qui avait abouti à l'expulsion de plusieurs ressortissants chinois en séjour irrégulier en RDC et employés dans des entreprises minières de la région.