Afrique: Boxe - 18 Léopards en finale du Championnat d'Afrique 2026

Dix-huit boxeurs congolais se sont qualifiés pour les finales de la 22e édition du Championnat d'Afrique de boxe, organisée à Kinshasa dans plusieurs catégories. Les combats décisifs débuteront ce vendredi 30 octobre 2026 au gymnase jumelé du Stade des Martyrs.

Les Léopards boxe de la République démocratique du Congo, dans les versions masculine et féminine, ambitionnent de remporter plusieurs médailles d'or et de faire mieux que lors de l'édition précédente.

Chez les messieurs, huit pugilistes congolais sont en lice, notamment Peter Pita Kabedji, déjà sacré champion lors de précédentes compétitions organisées à Kinshasa. Il sera accompagné de Latour Bofenda, Gloire Kolongo, David Tshiama, William Mbangu, Joseph Disashi, Dovidro Ilunga et Beni Njibu.

Chez les dames, six Congolaises disputeront également les finales, parmi lesquelles Modestine Munga Zalia, médaillée d'argent lors du dernier championnat, qui tentera cette fois de décrocher l'or. Elle sera accompagnée de Monique Bampala, Jorbelle Malewu, Deborah Boisambu, Ruth Yanfu et Sarah Enduwa.

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Notons qu'à ces quatorze finalistes s'ajoutent quatre autres boxeurs congolais, directement qualifiés dans leurs catégories en raison du nombre limité de participants. La RDC espère ainsi transformer cette forte présence en finale par une moisson importante de médailles d'or devant son public.