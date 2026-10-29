Congo-Kinshasa: Basketball / WBLA - Le BC CNSS domine les FAP (61-40) et décroche son billet pour la phase finale

Le Basket-ball Club CNSS de la République démocratique du Congo s'est qualifié pour la phase finale de la Women's Basketball League Africa (WBLA) en battant les Forces armées et police (FAP) du Cameroun sur le score de 61 à 40, lors de la finale des éliminatoires de la Zone 4, disputée mercredi 29 octobre 2026 à Brazzaville, au Congo.

Les championnes congolaises se sont accrochées en première mi-temps, conclue sur le score de 28 à 21. Au retour des vestiaires, les joueuses de la CNSS ont fait la différence. Elles ont notamment dominé le troisième quart-temps, remporté largement 26 à 4, creusant ainsi un écart décisif face à leurs adversaires.

Grâce à cette victoire, le BC CNSS confirme son statut de référence dans la Zone 4 et décroche son billet pour la phase finale de cette compétition continentale. Le club représentera ainsi la RDC parmi les meilleures équipes féminines de basketball d'Afrique.