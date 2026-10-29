Tunisie: Examen du baccalauréat 2027 - Ouverture des inscriptions à partir du 3 novembre prochain

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les inscriptions à l'examen du baccalauréat pour la session 2027 débutent le mardi 3 novembre 2026. Cette démarche concerne l'ensemble des élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les lycées publics et privés, ainsi que les candidats libres, a annoncé le ministère de l'Éducation dans un communiqué publié ce jeudi.

La procédure d'inscription s'effectuera exclusivement en ligne via le portail officiel de l'administration des examens (examens-concours.education.tn) et se poursuivra jusqu'au 2 décembre 2026. Les candidats sont invités à effectuer leurs démarches sur le site dans les délais impartis.

Concernant les candidats libres, le ministère précise qu'ils devront impérativement déposer leur dossier complet auprès de la commissariat régional à l'éducation référent ou l'expédier par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 11 décembre 2026.

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