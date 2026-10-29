Tunisie: Djerba - Avancée sur la Route Romaine et deux nouveaux bacs en projet

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une partie de la route régionale n°117 (RR117), reliant l'île de Djerba à Zarzis et connue sous le nom de "Route Romaine", a été mise en service mercredi après-midi, dans le cadre des travaux d'élargissement de cet axe routier au niveau du pont romain, dans le gouvernorat de Médenine, a annoncé le ministre de l'Équipement, Slah Zouari.

Dans une déclaration à Diwan FM, le ministre a indiqué que le taux d'avancement des travaux avoisinait les 80 %, précisant que le chantier devrait être achevé en 2027.

Cette mise en service partielle intervient dans le cadre du projet d'élargissement de la RR117, qui relie Djerba à Zarzis et constitue un axe important pour la circulation dans la région.

Par ailleurs, le ministère de l'Équipement a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de deux nouveaux bacs destinés à renforcer les moyens de transport maritime desservant l'île de Djerba, a indiqué Slah Zouari.

L'attribution du marché est prévue d'ici à la fin de l'année 2026. Chaque bac devrait disposer d'une capacité d'accueil de 40 voitures, selon le ministre.

Cette acquisition vise à renforcer la capacité du service de transport par bac, essentiel aux déplacements entre l'île et le continent.

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