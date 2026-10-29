Tunisie/Algérie: MC Alger - Khaled Ben Yahia, le départ en suspens

L'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia pourrait finalement poursuivre sa mission à la tête du MC Alger, après de nouvelles discussions avec les dirigeants du club, qui cherchent à le convaincre de revenir sur sa décision de partir, rapporte jeudi le quotidien sportif algérien Compétition.

Selon la même source, une réunion tenue mercredi en fin d'après-midi entre le technicien tunisien et les responsables du club algérois a permis de faire évoluer la situation. Après plusieurs échanges, Ben Yahia a demandé un délai de réflexion avant de trancher définitivement sur son avenir, avant de donner son accord pour diriger l'équipe lors de son prochain match face à l'USM Khenchela.

L'entraîneur avait exprimé son souhait de quitter le club après la qualification du MC Alger pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Le club algérois avait renversé les Nigérians d'Enugu Rangers en s'imposant 3-0 au match retour, après une défaite 2-0 à l'aller.

Cette décision intervenait dans un contexte de tensions avec une partie des supporters, dont les critiques auraient affecté le technicien tunisien, malgré les résultats obtenus par son équipe sur les plans national et continental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La direction du MC Alger avait toutefois tenté de le convaincre de rester, notamment en raison des échéances sportives à venir et de la difficulté de lui trouver rapidement un successeur. Le soutien exprimé par plusieurs joueurs après la victoire face à l'US Biskra aurait également contribué à faire évoluer sa position, selon Compétition.

Mardi, le MC Alger s'est imposé à l'extérieur face à l'US Biskra sur le score de 1-0, grâce à un but de Siriman Konaté inscrit à la 56e minute, en clôture de la septième journée du championnat algérien. Ce succès a permis au club de totaliser dix points en quatre rencontres disputées, avec plusieurs matches en retard.

Une nouvelle réunion entre Ben Yahia et les dirigeants est attendue après la prochaine rencontre afin de discuter des modalités de la poursuite de sa mission. À ce stade, la continuité de l'entraîneur tunisien semble se dessiner, sans qu'un accord définitif sur l'ensemble des conditions ait été officiellement confirmé.