Afrique de l'Ouest: Le CESAG inaugure son nouvel auditorium lors d'une rentrée sous le signe de l'excellence

Le Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) a donné, ce jeudi 29 octobre 2026, le coup d’envoi de l’année académique 2026-2027. Placée sous la présidence de Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et président du conseil d’administration du CESAG, la cérémonie a également été marquée par le baptême du grand auditorium de l’établissement, désormais dédié à la mémoire de feu Charles Konan Banny, ancien gouverneur de la BCEAO.



La cérémonie a réuni étudiants, enseignants et personnalités du monde économique et financier régional autour de ce double événement, qui associe rentrée académique et hommage à une figure majeure de la vie économique et politique ouest-africaine. À cette occasion, l’établissement a également mis en avant la modernisation de ses infrastructures. Vieille de plus de 40 ans, la grande salle a été entièrement rénovée, sa capacité passant de 272 à 350 places assises.

Un hommage à la mémoire de Charles Konan Banny

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L’un des temps forts de la cérémonie a été le baptême de l’auditorium au nom de Charles Konan Banny, ancien gouverneur de la BCEAO et figure marquante du paysage socio-économique et politique ouest-africain. L’inauguration et le dévoilement de la plaque commémorative se sont déroulés en présence de plusieurs personnalités, dont son épouse, Henriette Massandjé Banny.

Invitée à prendre la parole, celle-ci a exprimé, au nom de la famille Banny, sa profonde gratitude et son émotion face à cette reconnaissance du travail accompli par son défunt époux.

À travers cette initiative, le CESAG entend perpétuer l’héritage d’un homme associé aux valeurs d’intégrité, de leadership et de rigueur. Pour la communauté estudiantine, cet auditorium rénové et désormais porteur de son nom se veut également un symbole des exigences d’excellence que l’établissement souhaite transmettre aux futurs gestionnaires africains.

Au-delà de l’hommage rendu à une personnalité qui a marqué la finance et la gouvernance africaines, cette démarche vise ainsi à préserver sa mémoire et à inspirer les nouvelles générations de managers.

Former les cadres de demain face aux défis du continent

Cet hommage s’inscrit dans une ambition plus large : faire du CESAG un établissement de référence pour la formation des cadres africains. Dans cette perspective, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a réaffirmé le soutien de l’institution monétaire régionale à l’établissement.

« La Banque centrale continuera d’accompagner le CESAG pour en faire une école de référence en Afrique, fidèle à ses valeurs d’excellence et résolument tournée vers l’innovation et l’ouverture sur le monde », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit, la directrice générale du CESAG, la professeure Rosaline Dado Worou Houndekon, a présenté les grandes orientations de l’établissement pour l’année académique 2026-2027. Sa feuille de route repose sur cinq priorités : la poursuite des accréditations internationales, le renforcement de la qualité de l’enseignement, la maximisation de l’employabilité marquée par les premières journées des Alumni en décembre 2026 à Dakar. La quatrième priorité est le développement de la recherche axée sur l’intelligence artificielle, et enfin la valorisation du leadership et de l’expérience étudiante.

Ces axes traduisent la volonté de l’établissement d’adapter ses formations et ses méthodes aux mutations économiques, technologiques et institutionnelles du continent.

Une jeunesse appelée à porter l’héritage et l’excellence

Pour les étudiants, cette rentrée constitue également un engagement envers les valeurs défendues par l’établissement et incarnées par les grandes figures qui ont marqué son histoire. S’exprimant au nom de ses camarades, Marc-Olivier Doueu a salué cet hommage et souligné la responsabilité qui incombe aux futurs diplômés.

« En étudiant dans cet auditorium portant désormais le nom de feu Charles Konan Banny, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre : suivre la voie de l’excellence et devenir des acteurs engagés du développement de notre continent », a-t-il souligné.

En associant la rentrée académique 2026-2027 à l’hommage rendu à Charles Konan Banny, le CESAG entend ainsi conjuguer modernisation de ses infrastructures et transmission de valeurs. L’établissement réaffirme, à travers cette double cérémonie, son ambition de former des managers capables de contribuer au développement du continent, dans un esprit d’intégrité, de leadership et de responsabilité.