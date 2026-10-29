Ghana: Elevate Africa appelle à transformer l'indépendance politique en souveraineté économique

Réunis les 28 et 29 octobre 2026 à Accra, au Ghana, des dirigeants politiques, économiques et institutionnels africains ont débattu des conditions nécessaires pour permettre au continent de mieux maîtriser son avenir. Placé sous le thème « L’Afrique définit son avenir », le forum Elevate Africa a mis l’accent sur la souveraineté économique, la planification à long terme et la nécessité de transformer les ressources africaines en leviers de développement durable.

Dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres géopolitiques, la diversification des partenariats économiques et l'évolution des institutions mondiales, l'Afrique entend renforcer sa capacité à définir ses propres priorités de développement.

C'est autour de cette ambition que s'est tenu, les 28 et 29 octobre à Accra, le forum Elevate Africa. La rencontre a rassemblé des responsables politiques, des dirigeants d'entreprise, des investisseurs, des représentants d'institutions de développement, des chefs traditionnels, des jeunes leaders et des membres de la diaspora africaine.

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Au-delà des échanges sur la gouvernance et le leadership, les discussions ont porté sur la capacité des États africains à traduire leurs ambitions politiques en politiques économiques cohérentes, capables de produire des résultats durables pour les populations.

De l'indépendance politique à l'émancipation économique

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a appelé les dirigeants africains à poursuivre le combat engagé par les générations qui ont obtenu l'indépendance politique du continent, en lui donnant désormais une véritable dimension économique.

« Leur combat nous a valu l'indépendance politique. Le nôtre, celui de cette génération, est de donner à cette indépendance une plus grande portée économique et de faire en sorte qu'elle améliore la vie de nos peuples », a-t-il déclaré.

Cette intervention met en lumière l'un des principaux défis du continent : convertir la souveraineté politique en autonomie économique, dans un environnement mondial où les rapports commerciaux, financiers et technologiques continuent d'influencer les trajectoires de développement.

Pour les pays africains, l'enjeu ne se limite donc plus à disposer de ressources naturelles ou à attirer des investissements. Il consiste également à renforcer les capacités de production, à développer les infrastructures et à créer davantage de valeur ajoutée sur le continent.

Goodluck Jonathan insiste sur la nécessité d'une vision à long terme

L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a, pour sa part, placé la planification stratégique au centre de son intervention. Selon lui, le développement de l'Afrique dépend moins du volume des dépenses publiques que de la capacité des gouvernements à définir des orientations claires et à les maintenir dans la durée.

« La question essentielle n'est pas de savoir combien on dépense, c'est la vision qui compte », a-t-il affirmé.

S'appuyant sur l'expérience du Nigeria, qu'il a dirigé de 2010 à 2015, il a regretté l'affaiblissement des mécanismes de planification à long terme. Il a rappelé que le pays disposait autrefois de perspectives de développement sur plusieurs décennies, déclinées en programmes successifs et en budgets annuels.

Pour l'ancien chef d'État, l'élaboration de budgets sans vision stratégique suffisamment définie risque de limiter l'efficacité des politiques publiques et de compromettre la continuité des projets structurants.

Évoquant l'essai de l'économiste John Maynard Keynes, Perspectives économiques pour nos petits-enfants, publié en 1930, Goodluck Jonathan a également souligné l'importance d'anticiper les grandes mutations économiques et technologiques.

L'essor de l'intelligence artificielle illustre, selon lui, la nécessité pour les gouvernements africains de préparer dès aujourd'hui les générations futures aux transformations du marché du travail, des systèmes productifs et des économies nationales.

Faire des ressources africaines un moteur de prospérité

Les interventions ont également mis en évidence le paradoxe d'un continent riche en ressources naturelles et humaines, mais confronté à d'importants défis en matière d'industrialisation, d'infrastructures, d'emploi et de transformation économique.

La question centrale demeure celle de la capacité des États à mobiliser ces atouts dans le cadre de stratégies de développement cohérentes, soutenues par des institutions efficaces et des investissements productifs.

À travers les débats organisés à Accra, Elevate Africa a ainsi replacé la gouvernance, la vision politique et la responsabilité des dirigeants au cœur des perspectives de transformation du continent.

Au-delà des déclarations d'intention, le véritable enjeu réside désormais dans la traduction de ces ambitions en politiques publiques concrètes, capables de renforcer la souveraineté économique de l'Afrique et d'améliorer durablement les conditions de vie de ses populations.