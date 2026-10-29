Tunisie: Météo au pays - Un pic des précipitations attendu à partir de cette date

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La plupart des régions tunisiennes devraient connaître des perturbations météorologiques accompagnées de pluies intermittentes pendant quatre à cinq jours, à partir de jeudi, avec une intensification attendue en fin de semaine et au début de la semaine prochaine, a indiqué le chercheur en climatologie Amer Bahba.

Intervenant mercredi soir sur Diwan FM, le chercheur, professeur agrégé de géographie, a précisé que les précipitations concerneraient principalement le nord, le nord-ouest, les hauteurs de l'ouest et le centre du pays, avec une possibilité d'extension à certaines régions du sud.

Selon ses prévisions, les régions du littoral oriental devraient également enregistrer des pluies vendredi. Les perturbations devraient se poursuivre samedi et dimanche, puis se prolonger au début de la semaine prochaine.

Le pic de cet épisode pluvieux est attendu entre la fin de la semaine en cours et les premiers jours de la semaine prochaine, a ajouté Amer Bahba.

Ces prévisions font état d'un épisode météorologique susceptible de toucher une large partie du territoire tunisien, avec une répartition des précipitations variable selon les régions et les journées.

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