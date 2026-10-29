Tunisie: Ministère de l'Intérieur - Ouverture de concours externes pour le recrutement de 65 agents et cadres

Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer le lancement d'une grande vague de recrutements externes au titre de l'année 2026. Au total, 65 postes sont ouverts dans des disciplines ingénieriques, techniques et administratives, conformément aux décisions du ministre de l'Intérieur du 12 octobre 2026, parues au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT n°101 du 16 octobre 2026).

Une répartition ciblée par corps de métier

Les opportunités offertes couvrent six grades aux exigences académiques bien précises.

Pour le corps des ingénieurs principaux, la ministère met en compétition 11 postes, dont 5 en informatique, 2 en génie civil, ainsi qu'un poste dans les domaines du génie électrique, de l'électromécanique, du génie énergétique et de la statistique. Les candidats doivent être titulaires du diplôme national d'ingénieur. Deux postes d'architectes principaux sont également ouverts aux diplômés en architecture.

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Le secteur des technologies de l'information recrute par ailleurs 7 analystes détenteurs d'une licence ou maîtrise en informatique, option systèmes d'information. Du côté des techniciens principaux, 8 opportunités sont à saisir, réparties entre le génie civil (conduite de chantier), les systèmes électriques, le design d'intérieur, les énergies renouvelables, l'électronique et la mécatronique automobile.

L'administration générale recherche quant à elle 24 administrateurs de l'Intérieur, avec une dominante en droit public (16 postes), complétée par la finance (4 postes) et la comptabilité (4 postes). Enfin, 13 assistants techniques rejoindront les équipes pour des missions concrètes allant de la maintenance informatique et l'électricité du bâtiment à la mécanique automobile, la climatisation ou le métrage en bâtiment. Ce dernier concours s'adresse aux titulaires d'un BTP ou d'un baccalauréat scientifique ou économique doublé d'une formation spécialisée.

Déroulement du concours et calendrier des inscriptions

La sélection s'effectuera en deux temps distincts. La première phase reposera sur l'étude rigoureuse des dossiers de candidature. Les candidats retenus passeront ensuite des épreuves orales pour les grades d'ingénieur et d'architecte principaux, tandis que des épreuves à la fois écrites et orales seront imposées pour l'ensemble des autres spécialités.

Les démarches s'effectuent entièrement en ligne. Les candidats ont du jeudi 29 octobre au 12 novembre 2026 pour enregistrer leur postulation sur la plateforme officielle du ministère (recrutementdaf.interieur.gov.tn). À l'issue de cette inscription, l'impression du formulaire électronique est obligatoire afin de pouvoir le joindre au dossier ultérieurement.

La direction précise qu'aucun dossier papier ne doit être transmis pour le moment. L'envoi des pièces justificatives se fera uniquement sur demande de l'administration, après publication d'un avis officiel sur le portail de recrutement.