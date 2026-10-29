Tunisie: La Poste tunisienne honore la dynastie des Barcides à travers de nouveaux timbres

La Poste tunisienne émettra, ce vendredi 30 octobre 2026, une série inédite de quatre timbres-poste dédiée à la prestigieuse famille des Barcides. À travers les figures illustres d'Hamilcar, d'Hannibal, d'Hasdrubal et de Magon, cet hommage célèbre quatre personnalités majeures ayant marqué l'histoire militaire et politique de la Carthage antique.

Considérée comme l'une des dynasties les plus influentes du IIIe siècle avant J.-C., la famille Barca a joué un rôle déterminant dans le bassin méditerranéen. Ses faits d'armes et ses stratégies au cours des guerres puniques, opposant Carthage à Rome, ont profondément façonné le rapport de force régional de l'époque.

Ces quatre vignettes, accompagnées de divers produits philatéliques conçus pour l'événement, seront proposées à la vente dès ce vendredi dans l'ensemble du réseau des bureaux de poste, ainsi qu'en ligne via la plateforme dédiée.