Afrique du Nord: Plan Mattei - Le pays parmi les pays concernés par les 6,7 milliards d'euros d'opérations de SACE en Afrique

La Tunisie figure parmi les quatre pays d'Afrique du Nord concernés par les opérations de l'organisme italien de soutien aux exportations SACE, dont les engagements dans la région atteignent environ 3 milliards d'euros, selon des données présentées mercredi 28 octobre devant la Chambre des députés italienne, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Plan Mattei pour l'Afrique.

Cette enveloppe concerne collectivement la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Aucun montant spécifique à la Tunisie n'a été communiqué dans les informations publiées par l'agence de presse italienne ANSA.

À l'échelle du continent, SACE a réalisé des opérations représentant 6,7 milliards d'euros, dont 4,9 milliards dans les 18 pays ciblés par le Plan Mattei, une stratégie italienne visant à renforcer les relations économiques et la coopération avec les pays africains.

Ces données ont été présentées par Michele Pignotti, administrateur délégué de SACE, lors d'une audition devant la IIIe Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, consacrée à l'état d'avancement du Plan Mattei.

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L'organisme, entièrement contrôlé par le ministère italien de l'Économie et des Finances, intervient notamment à travers des instruments d'assurance et de financement destinés à soutenir les exportations, les investissements et les projets stratégiques des entreprises italiennes à l'international.

Le renforcement de ces dispositifs intervient dans un contexte de progression des échanges commerciaux entre l'Italie et l'Afrique. Les exportations italiennes vers le continent ont augmenté de 17,2 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de 2025, selon les données présentées lors de l'audition.

Dans le cadre du Plan Mattei, SACE accompagne les entreprises italiennes tout au long de leurs projets, de l'identification des opportunités commerciales à leur réalisation, en contribuant notamment à la gestion des risques et à l'accès aux financements.

Dans les 18 pays ciblés par le dispositif, l'organisme a assuré des entreprises italiennes contre les risques d'impayés liés à plus de 1 000 contrats d'exportation et d'investissement.

Parmi les instruments mobilisés figure également la "Push Strategy", qui consiste à garantir des financements accordés à des partenaires étrangers, en les associant à des engagements d'achat de produits italiens et à des initiatives de mise en relation entre entreprises. Des interventions en Côte d'Ivoire et en Angola ont notamment été citées, ainsi que des collaborations avec des institutions financières africaines.

Depuis le lancement du Plan Mattei, SACE a par ailleurs organisé 14 initiatives de mise en relation d'entreprises avec huit partenaires africains, réunissant environ 600 entreprises italiennes. Son programme de formation "Africa Champion" a, de son côté, concerné près de 500 entreprises souhaitant approfondir leur connaissance des marchés africains.

La Tunisie figure parmi les 18 pays ciblés par le Plan Mattei, qui couvre notamment l'énergie, l'agriculture, l'eau, les infrastructures, la santé et la formation.