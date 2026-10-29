Tunisie: Une école tunisienne remporte un prix d'un million de dirhams émiratis au Défi de la lecture arabe

L'école primaire Sidi Ameur, située dans le gouvernorat de Siliana, a remporté le prix de l'« École d'excellence » lors de la 10e édition du concours international du Défi de la lecture arabe, organisée aux Émirats Arabes Unis.

Cette distinction, assortie d'une récompense d'un million de dirhams émiratis, a été remise lors de la cérémonie de clôture de cette édition, tenue le 29 octobre 2026 à Dubaï, sous le patronage du cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum.

Le concours du Défi de la lecture arabe vise à promouvoir la lecture auprès des élèves et à encourager les établissements scolaires à développer la culture du livre. Cette 10e édition a mobilisé plus de 40 millions d'élèves issus de 60 pays, ainsi que près de 138 000 établissements scolaires participants.

Cette récompense constitue une distinction internationale pour l'école primaire Sidi Ameur et met en lumière la participation de la Tunisie à cette initiative consacrée à la promotion de la lecture et de l'éducation.