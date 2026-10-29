Tunisie/Algérie: CR Belouizdad - Nabil Maâloul renonce à sa démission

L'entraîneur tunisien Nabil Maâloul a annoncé qu'il renonçait à sa démission du CR Belouizdad, club de première division algérienne, affirmant avoir répondu à la demande des supporters et de la direction de poursuivre le projet sportif jusqu'à la fin de la saison.

Dans une déclaration à la chaîne égyptienne Modern Sport, le technicien tunisien a confirmé être revenu sur sa décision de quitter le club algérois, après avoir précédemment annoncé que le match face à l'USM Alger serait son dernier à la tête de l'équipe.

Maâloul n'avait alors pas précisé les raisons de son intention de partir. Il a toutefois expliqué, dans sa nouvelle déclaration, que son choix de rester faisait suite aux sollicitations des supporters et des responsables du club, désireux de maintenir le projet sportif en cours.

Cette annonce intervient alors que le CR Belouizdad a réalisé un bilan de quatre victoires et deux matchs nuls lors des six premières journées du championnat, selon les informations communiquées dans la déclaration rapportée.

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Le maintien de l'entraîneur tunisien permet ainsi au club de poursuivre sa saison avec le même encadrement technique, dans un contexte où la direction et les supporters souhaitent assurer la continuité du projet jusqu'au terme de l'exercice.

Les raisons précises qui avaient conduit Maâloul à envisager son départ n'ont pas été détaillées dans les déclarations rapportées.