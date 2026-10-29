Tunisie: Judo - La Tunisienne Mariem Jmour décroche l'or à l'Open international de Jordanie

La judokate tunisienne Mariem Jmour a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 57 kg lors de l'Open international de judo organisé en Jordanie, après sa victoire en finale face à la Hongkongaise Nok Lam Yeung.

Grâce à ce succès, l'athlète tunisienne s'est hissée sur la plus haute marche du podium, au terme d'un parcours qui l'a conduite jusqu'à la finale de cette compétition internationale.

En dominant son adversaire hongkongaise lors du combat décisif, Mariem Jmour a confirmé sa capacité à rivaliser sur la scène internationale et a offert une nouvelle médaille d'or au judo tunisien.

Cette performance met en lumière la présence des judokas tunisiens dans les compétitions internationales et leur ambition de défendre les couleurs nationales face à des adversaires de différentes écoles de judo.

La victoire de Mariem Jmour constitue ainsi un résultat positif pour le sport tunisien et vient récompenser son parcours dans la catégorie des moins de 57 kg.