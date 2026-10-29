Afrique: Le CA accueille le CAB Un match-piège !

Après son succès continental, le CA de Kanzari sera différent avec seulement 4 étrangers à utiliser. Les Kadida, Zaddem, Bouabid sont attendus d'entrée.

Après la débauche d'énergie devant TP Mazembe, le CA retrouvera le championnat et doit être frais et présent pour défier un CAB qui viendra avec des ambitions légitimes. Pas facile du tout, c'est même un match-piège pour des Clubistes qui seront différents au niveau du profil et du plan du jeu. Kanzari va devoir oser plus et créer le jeu, il favorisera donc un casting offensif. Le quota des 4 joueurs étrangers sur le terrain met l'entraîneur clubiste devant la contrainte de chambarder son onze type de la Ligue des champions.

Simpara, Khan (ou Kanté), Chrimi et Kinzumbi sont les favoris pour entamer le match. Des joueurs comme Bouabid, Kadida (prêt pour jouer) et Zaddem (à degré moindre Harzi) vont devoir partir d'entrée dans un match où le CA fera le jeu et attaquera. Une des clés du match est la fraîcheur physique des Clubistes après le marathon du match aller et retour face à Mazembe. Zaâlouni, Khadhraoui, Simpara et les autres cadors de l'équipe, déjà sollicités depuis le début de la saison, ont assez de métier et de solidité pour tenir ce rythme de matches. Après la défaite devant l'USBG, Kanzari comptera sur sa défense d'abord en évitant de commettre les mêmes erreurs faites à Ben Guerdane.

Et on arrive à un autre point clé, la construction du jeu. Le CA ne crée pas assez et, s'il le fait, il ne saisit pas assez son moment fort s'exposant à maints risques. Khan et Zaddem sont appelés à bouger plus et à mieux sortir la balle pour libérer les ailiers. Ce sera un match assez fermé, les balles arrêtées et le jeu en vitesse sont les armes nécessaires pour faire la différence. Les trois points sont indispensables pour revenir à la hauteur des clubs de tête, en attendant une série exigeante de matches retard, à commencer par celui du ST.

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