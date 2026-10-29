Tunisie: L'EST en déplacement à Sfax - En mode conquérant !

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Les « Sang et Or » se déplacent à Sfax avec pour mot d'ordre : rentrer de Sfax avec les trois points de la victoire.

Jusque-là, on peut dire que Fablo Franco, bien qu'il ait concédé une courte défaite à Misrata, s'en est plutôt bien sorti pour ses débuts à la tête de l'Espérance. Le technicien espagnol a réussi le coup de force au match retour à Radès en se qualifiant aux tirs au but. Et à vrai dire, Pablo Franco doit cette qualification à Béchir Ben Saïd.

Par ailleurs, le coach « sang et or » reconnaît qu'il y a encore du travail à faire, au niveau de la concrétisation en particulier. Et même s'il promet que l'équipe va s'améliorer au fil des semaines, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, en championnat également et pas seulement en Ligue des champions qui demeure l'objectif suprême de l'équipe. En ce sens, lui et ses hommes se déplacent à Sfax cet après-midi en mode conquérants.

Leadership en vue

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L'Espérance, qui compte deux matchs en retard, est classée provisoirement deuxième, accusant 5 points de retard par rapport au leader benguerdanais. Pour s'accaparer le fauteuil de leader, un sans-faute s'impose aujourd'hui contre le CSS et le 7 novembre face à l'USM. A noter que l'USM, troisième au classement, a le même nombre de points que l'Espérance.

Cela dit, les « Sang et or » mèneront tout à l'heure un duel à distance avec les Usémistes, leurs adversaires directs, avant de les affronter dans dix jours à Radès. Les deux équipes ont, chacune, 12 points au compteur.

Côté effectif, Abdramane Konaté, victime d'une légère contracture, s'est entraîné en solitaire jusqu'à avant-hier. L'idée est de le ménager aujourd'hui pour qu'il soit fin prêt contre l'USM. Pour rappel, Youssef Belaïli, suspendu en Ligue des champions au match retour contre Asswehly, retrouvera tout à l'heure sa place sur le couloir gauche de l'attaque. Par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à d'autres changements dans le onze de départ, à un ou deux joueurs près. L'EST comptera sur ses cadres en attendant que l'équipe gagne en entente après tous les énormes changements dans l'effectif.

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