Tunisie: EST/CSS - Sur quelles chaînes suivre le match ?

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S.B

L'Espérance de Tunis affronte le Club Sportif Sfaxien ce jeudi au stade Taïeb Mhiri, dans un match en retard de la sixième journée du championnat tunisien.

La rencontre sera diffusée en direct sur Al Wataniya 1 et Al Kass 1.

Le coup d'envoi est prévu à 14 h 30, heure tunisienne.

L'Espérance occupe la deuxième place avec 12 points en cinq matches, tandis que le CSS compte huit points en cinq rencontres. Les deux équipes chercheront à gagner pour améliorer leur classement.

Les absents des deux équipes

L'Espérance sera privée de Marouane Sahraoui, Abderrahmane Konaté et Mohamed Ben Ali, blessés. En revanche, Youcef Belaïli sera de retour après avoir manqué le match aller contre Al-Suwaihli en Ligue des champions africaine.

Le CSS devra jouer sans Ryan Derbali, blessé lors du match contre l'Académie de Diambars en Coupe de la Confédération africaine.

L'Espérance tentera de réduire son retard sur le leader, l'Union sportive de Ben Guerdane, qui compte 17 points en sept matches. Le CSS cherchera, de son côté, à profiter de l'avantage du terrain pour se rapprocher des premières places.

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