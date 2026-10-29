Sénégal: Littérature - Le matrimoine au coeur d'un dialogue entre trois auteures du Fil d'Ariane Éditions

À l'occasion du Salon du livre féminin de Dakar, la maison d'édition Le Fil d'Ariane a réuni trois auteures autour du matrimoine, de la transmission et de la place des femmes dans les relations familiales. À travers leurs oeuvres, Rokhy Ndiaye, Mame Anta Mbacké et Angelina Uloma Nwachukwu interrogent les responsabilités conjugales, la liberté de choisir et les réalités parfois insoupçonnées de la vie intime.

Le matrimoine ne se limite pas à l'héritage matériel ou à la mémoire des femmes qui ont marqué l'histoire. Il se transmet également à travers les récits, les expériences familiales et les enseignements légués d'une génération à l'autre. C'est autour de cette conception que s'est articulée la rencontre littéraire organisée par Le Fil d'Ariane Éditions, en marge du Salon du livre féminin de Dakar, placé cette année sous le thème du matrimoine.

À l'initiative de Mame Ngoné Faye, fondatrice de cette maison d'édition, trois auteures ont croisé leurs regards sur des questions qui traversent la vie des femmes : les responsabilités dans le couple, le choix du conjoint, la place de l'amour dans le mariage et les secrets qui peuvent subsister au sein d'une famille. Une démarche qui a permis de mettre en perspective les univers de leurs ouvrages et les réflexions qu'ils suscitent.

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« Je me suis dit, comme nous sommes dans le cadre du Salon du livre féminin de Dakar et que cette année, le thème porte sur le matrimoine, j'ai regardé dans mon catalogue et je me suis dit : tiens, il y a trois ouvrages qui se recoupent », débute Mame Ngoné Faye.

La rencontre a ainsi donné lieu à un dialogue entre Rokhy Ndiaye, auteure d'Entre soupirs et sourires, Mame Anta Mbacké, qui signe La Soxna, et Angelina Uloma Nwachukwu, dont son ouvrage Fissures d'or a également été présenté au cours des échanges. Au-delà de leurs différences narratives, ces textes accordent une place centrale aux femmes et à leurs expériences, tout en questionnant les rapports humains.

La responsabilité conjugale au-delà des obligations matérielles

Dans La Soxna, Mame Anta Mbacké met en scène Bassirou, un homme partagé entre ses obligations professionnelles et ses responsabilités familiales. Alors que sa première épouse, Soxna, gravement malade, a besoin de lui, il envisage de se contenter de lui envoyer de l'argent, hésitant à se rendre à son chevet.

Cette attitude révèle les limites d'une conception du devoir conjugal qui privilégie les moyens matériels au détriment de la présence et de l'accompagnement. Pour l'auteure, la situation du personnage permet notamment d'interroger la responsabilité de l'époux et le rôle de la mère dans la transmission des valeurs familiales.

« Une personne malade n'a pas besoin que de matériel, que d'argent. Sa maman lui a fait comprendre que sa femme avait besoin de sa présence physique », explique Mame Anta Mbacké lors des échanges.

Dans le récit, la mère de Bassirou refuse de le laisser se soustraire à ses obligations. Elle l'encourage à rejoindre son épouse et à prendre conscience de ce que son absence peut lui coûter. La figure maternelle apparaît ainsi comme un vecteur de transmission, capable de rappeler à la génération suivante les exigences morales de la vie familiale.

Le roman aborde également la difficulté de communiquer au sein du couple. À travers Sorna, qui finit par exprimer la souffrance longtemps gardée en elle, Mame Anta Mbacké met en lumière la nécessité d'une écoute véritable entre époux. La parole féminine, longtemps contenue, devient alors un moyen de faire émerger des vérités indispensables à la compréhension de l'autre.

Le droit de choisir leur vie

Avec Entre soupirs et sourires, Rokhy Ndiaye s'intéresse aux critères qui orientent le choix d'un conjoint. Son récit met en scène une jeune femme qui hésite à s'engager dans le mariage avec un homme pourtant décrit comme gentil, pieux et attentionné.

À travers cette hésitation, l'auteure questionne les critères de réussite conjugale souvent imposés par l'entourage ou par la société. Les qualités traditionnellement associées au bon époux suffisent-elles à garantir une relation épanouissante ? La question ouvre une réflexion sur la liberté des femmes de définir elles-mêmes leurs attentes et leurs choix.

« Il ne suffit pas pour qu'un homme coche toutes les cases, comme on dit, pour être un bon mari. Il ne suffit pas d'être pieux, attentionné, gentil, ou bien avoir de l'argent pour qu'il soit un bon époux », souligne Rokhy Ndiaye.

Pour l'auteure, les jeunes femmes doivent pouvoir déterminer leurs propres critères de vie commune, sans se laisser dicter leurs décisions par les normes sociales ou les attentes familiales. Le mariage ne saurait se réduire à une liste de qualités appréciées par l'entourage : il suppose également un choix personnel et une adhésion à la relation.

La transmission maternelle occupe, là encore, une place importante. En racontant sa propre histoire à sa fille, la mère cherche à lui faire comprendre qu'elle doit assumer ses décisions. L'héritage des générations précédentes ne consiste donc pas nécessairement à reproduire les mêmes parcours, mais aussi à transmettre la capacité de décider pour soi-même.

Les zones d'ombre derrière les apparences

Le troisième univers littéraire présenté au cours de la rencontre s'intéresse à la confiance et aux réalités cachées de la vie familiale. L'histoire évoquée met en scène une femme qui pensait connaître parfaitement son mari, avant de découvrir une facette de son passé conjugal dont elle n'avait pas connaissance. Leur fille, Iris, est elle aussi confrontée à une nouvelle lecture de l'histoire de ses parents.

Cette découverte bouleverse les certitudes construites au fil des années. Elle rappelle que les relations humaines ne se résument pas toujours aux apparences et que même les personnes les plus proches peuvent conserver des expériences ou des parts de leur histoire que leur entourage ignore.

« Donc non, on ne peut pas entièrement connaître une personne », affirme Angelina Uloma Nwachukwu au cours de l'échange.

Au-delà de la relation amoureuse, cette réflexion s'étend aux liens familiaux et amicaux. Elle invite à considérer la complexité des individus, dont les attitudes et les décisions peuvent parfois surprendre ceux qui pensent les connaître. Le récit souligne ainsi la difficulté de réduire une personne à une image figée, construite au fil des années.

À travers ces récits, le matrimoine se dessine ainsi comme un héritage vivant : celui des paroles, des expériences et des enseignements transmis entre mères et filles, mais aussi celui des questionnements qui permettent aux nouvelles générations de construire leur propre chemin. La littérature devient alors un espace où les histoires individuelles nourrissent une réflexion collective sur les femmes, la famille et la société.