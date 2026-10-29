Sénégal: Cinquantenaire de la région de Louga - Le « Trophée du cinquantenaire » lance les festivités

Les activités marquant le cinquantenaire de la région de Louga ont été lancées ce mercredi. Tout au long de l'année 2026, des festivités seront organisées à travers les trois départements : Louga, Linguère et Kébémer.

La finale du « Trophée du cinquantenaire » marque le lancement des activités commémoratives du cinquantenaire de la région de Louga. Elle a opposé, ce mercredi, l'ASC Diamano à celle d'Artillerie au stade Alboury Ndiaye de Louga. À l'issue de la rencontre, l'ASC Diamano s'est inclinée sur le score d'un but à zéro.

Marraine de la finale, la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a d'abord remercié les organisateurs d'avoir porté leur choix sur sa modeste personne. « Cette activité marquant le début des festivités nous a permis de vivre des moments de solidarité et de cohésion avec la jeunesse lougatoise », a déclaré l'autorité administrative.

Selon elle, le sport constitue un véritable levier de cohésion sociale.

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Profitant de cette occasion, la cheffe de l'exécutif régional a rendu hommage à des figures emblématiques de Louga, notamment aux anciens présidents de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui ont particulièrement marqué l'histoire du pays. Selon Ndèye Nguénar Mbodj, ces « fils de Louga » ont joué un rôle important dans le développement du Sénégal. « J'invite les jeunes à prendre exemple sur ces grandes personnalités qui ont porté haut les couleurs de leur terroir, en l'occurrence Louga », a-t-elle lancé.

Revenant sur le programme des festivités marquant ce cinquantenaire, Ndèye Nguénar Mbodj a annoncé que des activités seront également organisées dans les autres départements de la région. « Des festivités seront organisées dans les départements de Linguère et de Kébémer », a-t-elle fait savoir, précisant qu'un déplacement dans le département de Linguère est prévu prochainement afin d'examiner les modalités de réalisation d'une activité.

Enfin, la gouverneure de Louga a vivement salué l'appui et l'accompagnement des collectivités territoriales ainsi que des bonnes volontés, dont la contribution est essentielle à la réussite de la célébration du cinquantenaire de la région de Louga.