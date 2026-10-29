Sénégal: Touba - 20 patients admis chaque mois pour des AVC au service de neurologie de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni

Une vingtaine de patients sont hospitalisés chaque mois pour des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au service de neurologie de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Une situation qui met en évidence les difficultés de prise en charge, notamment le manque de lits et l'insuffisance de spécialistes dans la région de Diourbel.

Le constat a été dressé par le chef du service de neurologie, Dr El Hadji Mbengue, en marge de la Journée mondiale de lutte contre les AVC, célébrée le 29 octobre 2026 à travers une activité de dépistage des facteurs de risque, organisée en collaboration avec la cellule de Diourbel de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC.

Selon le neurologue, le nombre de patients hospitalisés ne reflète pas l'ampleur réelle des besoins. Certains malades sont pris en charge aux urgences, tandis que d'autres ne peuvent être hospitalisés faute de lits disponibles. « La demande est énorme », souligne-t-il, précisant que le service de médecine interne, auquel est rattachée la neurologie, ne dispose pas de capacités suffisantes pour accueillir toutes les victimes. Certains patients se tournent ainsi vers d'autres structures sanitaires de Touba.

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À l'échelle régionale, la situation est également préoccupante. Cheikh Bamba Diouf, coordonnateur de la cellule de Diourbel de l'association, déplore l'absence de neurologue à l'hôpital régional. Les patients sont alors orientés vers Touba, Thiès ou Dakar. « L'hôpital régional de Diourbel a besoin d'un neurologue pour traiter les AVC », plaide-t-il.

Au-delà des difficultés de prise en charge, la journée a été consacrée à la prévention. Des dépistages de l'hypertension artérielle et du diabète ont été proposés aux participants. Le directeur de l'hôpital, Massamba Thioro Sall, a rappelé la nécessité de lutter contre les principaux facteurs de risque, notamment l'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabagisme et la consommation d'alcool.