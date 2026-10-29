Madagascar: Le Pôle anti-corruption pourra juger le président déchu Rajoelina, tranche la Haute Cour constitutionnelle

À Madagascar, le président déchu Andry Rajoelina, son ancien Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs ex-ministres pourront être jugés par le Pôle anti-corruption dans une série d'affaires de détournements de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de faux en écriture. Cette juridiction spécialisée avait saisi la Haute Cour constitutionnelle le 6 octobre pour vérifier sa compétence à poursuivre d'anciens hauts dirigeants. Elle a obtenu son feu vert le 28 octobre, ce qui pourrait marquer un tournant pour Andry Rajoelina, jusqu'à présent peu inquiété par la justice malgache.

La Constitution de Madagascar confie à la Haute Cour de Justice (HCJ) la responsabilité de juger un chef d'État pour des faits de haute trahison ou de violations graves et répétées de la loi fondamentale commis dans l'exercice de ses fonctions. Il faut pour cela que l'Assemblée nationale vote sa mise en accusation, ce qu'elle n'a pas fait contre Andry Rajoelina depuis un an.

Une juridiction de droit commun

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Dans sa décision du 28 octobre 2026, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) considère toutefois que les actes de corruption ne se rapportent pas à l'exercice du mandat présidentiel, mais plutôt à la volonté de satisfaire un intérêt personnel. En opérant cette distinction, absente de la Constitution, la HCC autorise le Pôle anti-corruption (PAC) à juger l'ancien président pour des infractions financières, ouvrant la voie à un premier procès.

Cette juridiction de droit commun le soupçonne, avec l'ex-Premier ministre Christian Ntsay, de fraude et de détournement de deniers publics dans le cadre de l'attribution d'un marché public de table-bancs scolaires. Le PAC s'intéresse également à leur gestion du Fonds souverain malagasy, un programme destiné à financer des projets de développement stratégiques, et au détournement de 36 kilos de lingots d'or au sein du ministère des Mines [Andry Rajoelina n'est pas cité dans cette dernière affaire].

Plusieurs ex-ministres également concernés

Dans sa décision, la HCC a aussi autorisé le PAC à poursuivre « pour les infractions de corruption et assimilées » l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Marie-Michelle Sahondrarimalala, déjà condamnée pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancienne ministre de l'Économie et des finances Rindra Rabarinirinarison, ainsi que l'ex-ministre des Mines Fidiniavo Ravokatra et l'ancien secrétaire général du ministère des Mines Herilaza Imbiki.

Selon la Constitution malgache, les ministres sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Tout comme pour le chef de l'État et le Premier ministre, la HCC considère cependant que les faits de corruption n'entrent pas dans cette catégorie.