Au Nigeria, les souscriptions à l'introduction en bourse (Initial Public Offering, IPO) de la raffinerie Dangote sont closes. Qualifiée d'« IPO du peuple » par l'homme le plus riche d'Afrique, l'opération a suscité des demandes représentant trois à quatre fois le montant recherché, selon le conglomérat présent notamment dans le secteur des hydrocarbures. À Lagos, la réputation d'Aliko Dangote a en effet convaincu certains particuliers de faire leurs premiers pas en bourse.

Avant Dangote, Omolara n'avait jamais investi en bourse. Mais à force de voir des publicités partout dans les rues de Lagos, elle a franchi le pas. « On en entendait parler partout, lance-t-elle. J'ai donc un peu investi pour 200 000 nairas [environ 133 euros, NDLR]. Et c'est en réalité mon premier investissement en bourse. »

Les plateformes d'investissement qui proposaient la souscription ont été prises d'assaut et l'une d'entre elles, Bamboo, affirme avoir enregistré plus de 236 000 nouveaux comptes la semaine précédant son ouverture.

« Une opportunité pour tout le monde »

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Un peu plus loin dans le quartier des banques de Victoria Island, Steve 45 ans, employé d'une compagnie d'assurance et habitué des placements en bourse, dit avoir engagé 10 % de son salaire - environ 33 euros - dans une opération de long terme. « Les actions, on les achète pour des investissements futurs. On n'attend pas un retour immédiat, affirme-t-il. On connaît la solidité du groupe Dangote. On sait que cette entreprise s'en sort très bien. Donc, acquérir des parts via cette introduction en bourse, c'est une opportunité pour tout le monde d'en tirer des bénéfices. »

Les souscripteurs attendent encore de connaître le nombre d'actions qui leur sera attribué. Pour les éventuels dividendes, il faudra également patienter. Sans oublier qu'aucun rendement n'est garanti : les actions peuvent aussi perdre de la valeur.

Dangote revendique des actionnaires dans 120 pays dont les 54 du continent africain « Merci l'Afrique. Vous y avez cru. Vous avez investi. Et ensemble nous sommes entrés dans l'histoire. » Ali Dangote a affiché sa satisfaction après le succès de l'introduction en bourse de sa méga-raffinerie.

La demande pour les actions Dangote était officiellement telle que l'homme d'affaires assure avoir levé trois ou quatre fois plus que la somme initialement visée. Il a même fallu repousser la clôture de 15 jours pour lever les obstacles réglementaires qui limitaient la participation dans certains pays.

L'homme le plus riche d'Afrique revendique des actionnaires dans 120 pays dont les 54 du continent africain.

En ce sens, Dangote a réussi son pari en permettant aux Africains, d'où qu'ils viennent, de « faire partie intégrante de cette raffinerie ».

Un geste symbolique, politique, mais qui sert aussi les intérêts futurs du milliardaire nigérian : ce dernier a aussi tout à gagner à faire tomber les frontières économiques du continent et à favoriser la libre circulation des capitaux.

Car les ambitions de Dangote s'étendent bien au-delà du Nigeria. Fin-septembre, il a posé la première pierre d'une future raffinerie au Kenya censée approvisionner toute l'Afrique de l'Est, d'Addis-Abeba à Maputo.

Aliko Dangote ambitionne aussi de faire de sa raffinerie nigériane le principal fournisseur de carburants d'Afrique : la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Togo, la Tanzanie mais aussi le Botswana où un projet d'oléoduc est en discussion.

Avoir des investisseurs dans chacun de ces pays, c'est donc pour Dangote la garantie d'avoir des alliés partout et de ne plus être totalement perçu comme un investisseur étranger, quand bien même cet actionnariat populaire ne représente que 3 % de la valeur de la raffinerie.