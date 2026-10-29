Egypte: La société égyptienne NoorNation lève 1,05 million de dollars pour développer l'irrigation solaire au profit des agriculteurs

La start-up égyptienne spécialisée dans les technologies climatiques, NoorNation, a levé 1,05 million de dollars dans le cadre d'un financement d'amorçage afin de développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau alimentés à l'énergie solaire destinés aux agriculteurs et aux entreprises situées hors des réseaux électriques.

Ce tour de table a notamment bénéficié des investissements du groupe agricole égyptien Linah Farms, du Catalyst Fund et de la société saoudienne KBW Ventures. Ce financement soutiendra les projets de l'entreprise visant à mettre en place un modèle d'irrigation à la consommation, qui permettra aux agriculteurs d'accéder à des systèmes de pompage d'eau alimentés par l'énergie solaire sans avoir à acheter le matériel dès le départ.

Fondée en 2021 par Ragy Ramadan et Mohamed Khaled, NoorNation développe des infrastructures solaires et hydrauliques destinées aux entreprises agricoles, aux communautés rurales et aux utilisateurs hors réseau en Égypte et en Afrique subsaharienne. Son produit phare, LifeBox, combine la production d'énergie solaire à des systèmes d'irrigation, de pompage de l'eau et de dessalement. L'entreprise a mené à bien environ 66 projets dans 13 gouvernorats égyptiens, avec une puissance installée totale d'environ 7 mégawatts et desservant plus de 5 200 feddans de terres agricoles.

Linah Farms est devenue investisseur après avoir utilisé la technologie de NoorNation dans l'ensemble de ses activités. La start-up a installé un système d'irrigation alimenté par l'énergie solaire dans la ferme de Linah située dans l'oasis de Bahariya, un système combinant énergie solaire et batteries dans son école d'agriculture, ainsi qu'une installation solaire de 400 kilowatts au Sultan Gardens Resort à Charm el-Cheikh. Selon Ragy Ramadan, fondateur de NoorNation, l'installation d'irrigation a permis à Linah d'économiser plus de 3 millions de livres égyptiennes en coûts de diesel, tandis que le complexe touristique a réduit ses dépenses d'électricité de plus de 2,2 millions de livres égyptiennes.

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Les entreprises ont signé un accord portant sur cinq installations solaires supplémentaires, d'une capacité combinée d'environ 1,13 mégawatt, réparties entre l'oasis de Bahariya et l'ouest de Minya. Ces projets comprennent des systèmes d'irrigation et une centrale électrique hybride. Une fois achevées, ces installations porteront la capacité totale des projets de NoorNation, déjà livrés ou en cours de réalisation pour le groupe Linah, à environ 1,71 mégawatt. KBW Ventures, fondée par le prince saoudien Khaled bin Alwaleed, avait déjà investi dans NoorNation en 2024 pour un montant non divulgué.

NoorNation prévoit d'utiliser ces fonds pour développer son service d'irrigation solaire, grâce auquel les agriculteurs peuvent payer le pompage de l'eau à l'heure plutôt que de financer l'achat d'équipements. L'entreprise développe ce modèle avec le soutien de Linah Farms et d'autres partenaires, dont le Programme alimentaire mondial. Ce service vise à réduire la dépendance vis-à-vis des pompes diesel, à diminuer les coûts d'exploitation et à améliorer l'accès aux technologies d'irrigation. Cet investissement intervient alors que les entreprises agricoles égyptiennes recherchent des alternatives aux équipements fonctionnant au carburant, dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et de pression sur les ressources en eau.

Points clés à retenir

La levée de fonds de 1,05 million de dollars de NoorNation met en évidence l'investissement croissant dans les technologies destinées à réduire les coûts énergétiques et d'irrigation pour les agriculteurs africains. L'agriculture représente environ 13,7 % du PIB égyptien et emploie près de 19 % de la population active, ce qui rend l'accès à une énergie et à une eau abordables essentiel pour la production alimentaire et les revenus ruraux.

De nombreuses exploitations agricoles dépendent de pompes fonctionnant au diesel pour puiser l'eau des puits ou des réseaux d'irrigation, ce qui expose les agriculteurs aux hausses du prix du carburant et aux coûts d'entretien du matériel. Selon NoorNation, environ 95 % des agriculteurs des régions agricoles traditionnelles d'Égypte utilisent encore des pompes diesel, alors que l'achat d'un système d'irrigation solaire de 20 chevaux-vapeur peut coûter environ 1 million de livres égyptiennes.

Ces coûts empêchent de nombreux agriculteurs de passer à l'énergie solaire, même si cette technologie permettrait de réduire leurs dépenses à long terme. Le modèle « d'irrigation solaire en tant que service » de NoorNation vise à surmonter cet obstacle financier en installant des équipements sans exiger des agriculteurs qu'ils paient la totalité du prix d'achat. Les agriculteurs paient plutôt l'irrigation en fonction de leur consommation, ce qui leur permet d'étaler les coûts dans le temps.

L'entreprise précise que la propriété des équipements peut être transférée aux agriculteurs au bout de 5 à 7 ans dans le cadre de certains accords. Ce modèle pourrait également favoriser le passage de l'irrigation par inondation à l'irrigation goutte à goutte, réduisant ainsi la consommation d'eau dans un pays où l'agriculture dépend de ressources en eau limitées. La décision de Linah Farms d'investir après avoir utilisé les systèmes de NoorNation témoigne de la demande des clients agricoles, tandis que son accord portant sur cinq installations supplémentaires ouvre des perspectives de revenus supplémentaires.

Toutefois, l'extension de ce modèle nécessitera le financement des équipements, la fiabilité des paiements des clients et la mise en place d'une maintenance dans des zones agricoles dispersées. Pour les investisseurs, les principaux indicateurs seront le déploiement des projets, les économies réalisées par les clients, les revenus récurrents liés aux services et la capacité de l'entreprise à se développer sans augmenter les coûts de financement au-delà de ce que les agriculteurs peuvent se permettre.