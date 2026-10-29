Afrique: DPI clôture un fonds de capital-risque de 112 millions de dollars destiné à soutenir des start-ups africaines et du Moyen-Orient

DPI Venture Capital, la branche de capital-risque de Development Partners International, a clôturé son fonds Nclude à plus de 112 millions de dollars afin d'investir dans des start-ups technologiques à travers l'Afrique et le Moyen-Orient.

La société a annoncé la clôture définitive le 27 octobre 2026, alors qu'elle cherche à développer ses investissements dans les domaines de la fintech, de l'intelligence artificielle et de l'inclusion financière. Le fonds apportera entre 500 000 et 10 millions de dollars par entreprise, en ciblant des sociétés allant du stade d'amorçage à la série C.

Nclude a été créé en Égypte en 2022 en tant que fonds spécialisé dans les technologies financières. DPI est devenu son conseiller en investissement en 2025 à la suite d'une restructuration qui a également conduit à la création de DPI Venture Capital. Le fonds avait auparavant atteint 105 millions de dollars d'engagements, ce qui signifie que la clôture finale a apporté plus de 7 millions de dollars supplémentaires. L'Égypte reste son principal marché d'investissement, bien que 30 % du mandat du fonds soit disponible pour des investissements ailleurs en Afrique et au Moyen-Orient. La stratégie cible les entreprises qui se développent entre l'Égypte, les pays du Golfe et d'autres marchés africains.

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Le fonds a investi dans 15 entreprises, dont la plateforme égyptienne de technologie immobilière Nawy, le prestataire de services de paiement Paymob et la plateforme d'épargne Money Fellows. Nawy a levé 52 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, tandis que Paymob a obtenu 35 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-série C mené par Mubadala et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Money Fellows a levé 13 millions de dollars pour soutenir son expansion en Afrique du Nord, notamment au Maroc. Le portefeuille comprend également la plateforme de crédit FlapKap, basée aux Émirats arabes unis, qui a levé 34 millions de dollars lors d'un tour de table de pré-série A.

Parmi les autres investissements figurent Kera, une entreprise de technologies de la santé opérant au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et Accord Partners, qui développe des applications d'intelligence artificielle pour les entreprises de comptabilité et d'audit en Arabie saoudite et au Moyen-Orient. DPI Venture Capital a indiqué que le fonds ciblera également des entreprises oeuvrant dans les domaines de l'accès à l'assurance, du crédit aux petites entreprises, des paiements numériques et des produits d'investissement. Cette stratégie combine des investissements dans les services financiers et dans des entreprises technologiques qui facilitent l'accès aux soins de santé, au crédit et à d'autres services.

DPI Venture Capital est dirigée par Ashley Lewis, associée gérante, et Mohamed Aladdin, associé commandité. La société a indiqué que la clôture définitive du fonds soutiendra les investissements et aidera les entreprises de son portefeuille à se développer sur d'autres marchés. Development Partners International, fondée en 2007, gère environ 4 milliards de dollars d'actifs et de co-investissements à travers sa plateforme. Le fonds Nclude offre à la société un vecteur d'investissement dans des entreprises technologiques à des stades plus précoces que ceux généralement ciblés par ses fonds de capital-investissement.

Points clés à retenir

La clôture définitive du fonds Nclude de DPI Venture Capital, d'un montant de 112 millions de dollars, vient renforcer les capitaux disponibles pour les entreprises technologiques africaines, à un moment où le financement des start-ups reste concentré sur un nombre limité de marchés et de secteurs. La fourchette d'investissement du fonds, comprise entre 500 000 et 10 millions de dollars, lui permet de participer aux premiers tours de table et d'apporter des capitaux à mesure que les entreprises se développent.

Sa stratégie reflète également les liens croissants entre les marchés technologiques africains et moyen-orientaux, notamment alors que les start-ups égyptiennes recherchent des clients et des financements en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe. L'allocation de 30 % de son mandat d'investissement hors d'Égypte représente jusqu'à 33,6 millions de dollars sur la base de la taille du fonds, qui s'élève à 112 millions de dollars, bien que le montant disponible pour de nouveaux investissements dépende des engagements existants et des allocations du portefeuille.

Cette structure pourrait permettre de financer des entreprises opérant sur des marchés où l'accès au capital-risque reste difficile, notamment dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Les investissements du fonds dans Kera et FlapKap montrent également comment la technologie financière s'étend au-delà des paiements pour englober l'accès aux soins de santé et les prêts aux entreprises.

Pour les start-ups, l'accès à des investisseurs disposant de réseaux régionaux peut faciliter l'entrée sur le marché, la conclusion de partenariats et les levées de fonds ultérieures, mais l'expansion implique des exigences réglementaires, des coûts d'exploitation et des différences dans la demande des clients. La clôture définitive de Nclude reflète également un changement par rapport à sa stratégie initiale. Créé en Égypte en 2022, le fonds s'est développé sous la gestion de DPI pour cibler des entreprises à travers l'Afrique et le Moyen-Orient.

La performance du fonds dépendra de sa capacité à identifier des entreprises affichant une croissance de leur chiffre d'affaires, à gérer les risques d'investissement et à générer des rendements par le biais d'acquisitions, d'introductions en bourse ou d'autres sorties. Pour le marché africain du capital-risque, cette évolution offrira une source de financement supplémentaire aux start-ups cherchant à se développer au-delà de leurs marchés nationaux.