Afrique du Nord: Le financement des start-ups de la région MENA atteint 1,1 milliard de dollars en septembre, porté par les opérations dans le secteur de la fintech

Les start-ups du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont levé 1,1 milliard de dollars dans le cadre de 73 opérations en septembre 2026, soit une hausse de 193 % par rapport au mois d'août, portée par les investissements dans les entreprises de technologie financière saoudiennes.

Ce montant total marque le premier mois où la région dépasse le seuil du milliard de dollars depuis plusieurs mois, selon les données compilées par Wamda et Digital Digest. Toutefois, les levées de fonds sont restées inférieures de 68 % à celles de septembre 2025, mois au cours duquel les start-ups avaient levé environ 3,5 milliards de dollars, ce qui montre que les investissements n'ont pas encore retrouvé leur niveau de l'année dernière.

Trois opérations saoudiennes dans le secteur de la fintech ont représenté 762,5 millions de dollars, soit près de 70 % des financements de septembre. Barq a levé 329,5 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, Tabby a obtenu 233 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série F, et Lendo a obtenu 200 millions de dollars sous forme de financement par emprunt. L'Arabie saoudite s'est classée en tête de la région avec 947,2 millions de dollars levés par 40 start-ups, soit environ 86 % du total. La fintech a représenté 86 % des investissements dans le royaume, ce qui reflète la demande des investisseurs pour les services de paiement, les plateformes de prêt et les produits financiers.

Les Émirats arabes unis se sont classés en deuxième position, attirant 98,4 millions de dollars répartis sur 12 transactions, les entreprises de fintech représentant 71 % des fonds levés. L'Égypte a retrouvé la troisième place après n'avoir enregistré aucun financement en août, sept start-ups ayant levé 49,2 millions de dollars. La société de paiement Paymob a contribué à hauteur de 35 millions de dollars via un tour de table de pré-série C, ce qui représente environ 71 % du total égyptien. Le Qatar a suivi avec 2,4 millions de dollars répartis sur 4 transactions, tandis que le Koweït a enregistré un investissement estimé à 1 million de dollars dans COFE.

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La fintech a dominé les investissements par secteur, attirant 930,6 millions de dollars répartis sur 20 opérations, soit environ 85 % des financements régionaux. La technologie immobilière s'est classée deuxième avec 50,2 millions de dollars, suivie par la technologie du voyage avec 25,2 millions de dollars. Les start-ups en phase de démarrage ont levé 418,2 millions de dollars via 39 transactions, tandis que 5 entreprises en phase de croissance ont obtenu 288 millions de dollars. Le financement par emprunt a représenté 31,7 % du total de septembre, contre 76 % en septembre 2025, ce qui indique une évolution vers le financement par capitaux propres.

Les investissements sont restés concentrés en fonction du modèle économique et du genre des fondateurs. Les start-ups B2B ont levé 457,7 millions de dollars au cours de 47 opérations, contre 406,4 millions de dollars répartis sur 16 opérations pour les entreprises orientées vers les consommateurs. Les start-ups dirigées par des hommes ont reçu environ 1 milliard de dollars, tandis que les entreprises fondées par des femmes ont levé 2,4 millions de dollars et que les équipes fondatrices mixtes ont levé 7,3 millions de dollars. Les résultats de septembre ont porté le montant total des financements du troisième trimestre au-delà de 1,7 milliard de dollars, même si la dépendance à l'égard d'un petit nombre d'opérations montre que les investissements ne se sont pas redressés sur l'ensemble des marchés et des secteurs.

Points clés à retenir

Le retour de la région MENA à plus d'un milliard de dollars de financement mensuel des start-ups montre que les investisseurs restent disposés à financer les entreprises technologiques, mais les chiffres de septembre révèlent à quel point le marché est désormais tributaire d'un nombre limité d'entreprises, de pays et de secteurs. Barq, Tabby et Lendo ont représenté 762,5 millions de dollars sur les 1,1 milliard levés, laissant environ 337,5 millions de dollars répartis entre les 70 transactions restantes. Sans ces trois opérations, le total mensuel aurait été inférieur aux 375 millions de dollars enregistrés en août.

L'Arabie saoudite a attiré 86 % des financements régionaux, tandis que la fintech en a reçu 85 %, laissant les entreprises des autres marchés et secteurs se disputer une part plus modeste des investissements. Ces chiffres soulignent également l'importance de distinguer l'investissement en fonds propres du financement par emprunt. La dette a représenté 31,7 % des financements de septembre, ce qui signifie qu'une partie du total consistait en emprunts plutôt qu'en capitaux échangés contre des participations.

Ce type de financement peut soutenir les plateformes de crédit et les entreprises ayant besoin de fonds pour accorder des crédits à leurs clients, mais il engendre également des obligations de remboursement. Le financement des entreprises en phase de démarrage est resté dynamique, 39 entreprises ayant levé 418,2 millions de dollars, ce qui suggère que les investisseurs continuent de soutenir les entreprises qui développent des produits et pénètrent de nouveaux marchés.

Cependant, l'écart entre les entreprises fondées par des hommes et celles fondées par des femmes reste considérable, les start-ups fondées par des femmes n'ayant levé que 2,4 millions de dollars. La répartition régionale montre également une concentration des financements en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte, laissant aux autres marchés un accès limité aux capitaux.

Pour les investisseurs et les fondateurs, le prochain indicateur de reprise sera de savoir si les financements atteindront davantage d'entreprises en dehors du secteur de la fintech et s'étendront à davantage de pays. Le nombre de transactions, les financements par prises de participation, les investissements de démarrage et le nombre d'entreprises bénéficiant de capitaux donneront une image plus claire que le seul montant total des investissements. Le quatrième trimestre permettra de déterminer si le mois de septembre a marqué le début d'une reprise plus large ou s'il reflétait simplement un petit nombre de transactions.