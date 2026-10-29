11e Marché africain de l'énergie - L'Ouganda vise 85 % d'accès à l'électricité d'ici 2030 grâce à son Pacte national de l'énergie

Le gouvernement ougandais et le Groupe de la Banque africaine de développement ont lancé le Pacte national de l'énergie lors du 11e Marché africain de l'énergie (AEMP) tenu à Kampala les 21 et 22 octobre 2026.

L'objectif du pays est de raccorder 85 % de la population en électricité et de fournir des solutions de cuisson propre à 50 % de personnes d'ici 2030.

Le forum de deux jours sur le thème « De l'initiative Mission 300 à la Vision 2040 : concrétiser l'ambition énergétique de l'Ouganda » a permis aux parties prenantes de discuter des projets prioritaires, des réformes et des financements nécessaires à la mise en oeuvre du Pacte national de l'énergie pour l'Ouganda dans le cadre de la Mission 300.

Les participants ont notamment élaboré une Note d'information sur les investissements nécessaires à l'accès à l'énergie en Ouganda. Ils se sont accordés sur les projets de catégorie A qui devraient être opérationnels d'ici fin 2030 et sur les projets de catégorie B qui devraient avoir bouclé leur financement dans le même délai, jetant ainsi les bases de la transformation prévue par la Vision 2040 de l'Ouganda.

Ils ont également présenté des recommandations en matière de réformes politiques et réglementaires, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre. Ils ont convenu de créer une Unité de mise en oeuvre et de suivi du pacte national au sein du ministère de l'Énergie et du Développement minier, afin de servir de mécanisme gouvernemental de mise en oeuvre et de responsabilité.

Qualifiant d'initiative longtemps attendue, la Première ministre ougandaise Robinah Nabbanja qui a prononcé l'allocution d'ouverture lors du lancement du pacte, a exhorté les acteurs du secteur privé à contribuer activement à la transition énergétique du pays.

« La valeur des investissements énergétiques réside dans les opportunités qu'ils créent pour notre population comme permettre à un agriculteur d'irriguer, de transformer ses produits et de les conserver au frais grâce à un approvisionnement électrique fiable. »

Mis en oeuvre dans le cadre de l'initiative Mission 300 promue par le Groupe de la Banque africaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires, les pactes de l'énergie sont des documents exhaustifs qui présentent des objectifs fondés sur des données, des mesures politiques et des engagements en matière de ressources de la part des gouvernements africains afin d'atteindre l'objectif global de raccorder 300 millions d'Africains supplémentaires à l'électricité d'ici 2030.

Le forum a réuni des ministres, des dirigeants de compagnies d'électricité, l'Autorité de régulation de l'électricité, des partenaires au développement et des investisseurs privés. Les ministres ougandais de l'Énergie, des Finances, de l'Agriculture, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, ainsi que de l'Eau et de l'Environnement ont participé à une table ronde interministérielle pour réaffirmer la priorité que constitue ce pacte pour le pays.

« L'Ouganda n'a jamais manqué d'ambition », a déclaré Monica Masanza, ministre ougandaise de l'Énergie et du Développement minier. « Ce pacte est assorti d'un plan de mise en oeuvre précis, avec des échéances, des responsables et un financement clairement définis. Ce forum nous a apporté ce que nous avions demandé : nos partenaires, nos entreprises de services publics, nos régulateurs et nos investisseurs réunis autour d'une même table, s'accordant sur la manière d'avancer ensemble. L'Ouganda est prêt à tenir ses engagements », a-t-elle souligné.

« L'Ouganda a fait ce que tout pacte est censé faire : associer une vision nationale audacieuse à un plan d'action que les partenaires et les investisseurs peuvent financer dès aujourd'hui », a déclaré Kevin Kariuki, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et de la Croissance verte. « Grâce à son important potentiel en énergies renouvelables, dont la majeure partie est inexploitée, ainsi qu'aux réformes prévues, notamment celles soutenant les projets de transport d'électricité indépendants, le rôle central de l'Ouganda dans le commerce de l'électricité au sein du Pool énergétique de l'Afrique de l'Est pourrait bientôt être consolidé », a ajouté le vice-président.

Le plan énergétique de l'Ouganda vise 85 % d'accès à l'électricité, 50 % d'accès à des moyens de cuisson propres, une capacité opérationnelle d'environ 2 500 mégawatts avec 5 800 mégawatts supplémentaires une fois le financement bouclé pour une mise en service après 2030. Au total, 2 712 mini-réseaux et des exportations d'énergie régionales de 500 à 650 mégawatts sont attendus d'ici 2030. Ce plan ambitionne également de mobiliser 17,7 milliards de dollars d'investissements, dont 9,4 milliards de dollars de capitaux privés d'ici 2030.

« La Place de marché africain de l'énergie vise à créer un environnement favorable aux capitaux privés : les réformes, les instruments et la clarté institutionnels permettent aux investisseurs de s'engager. Kampala a démontré l'efficacité de ces trois éléments », a déclaré Wale Shonibare, directeur du département des Solutions financières, des Politiques et de la Réglementation énergétiques au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.

Il a félicité le gouvernement ougandais d'avoir « pris en main son programme de réformes » et d'avoir mobilisé les partenaires autour d'une feuille de route unique pour garantir une mise en oeuvre rapide.

Le Pacte de l'énergie de l'Ouganda a été présenté pour la première fois lors du Forum africain de l'énergie en juin 2026, dans le cadre de la troisième cohorte des pays participant à la Mission 300. Le Marché africain de l'énergie constitue désormais la première consultation officielle sur les modalités de mise en oeuvre de ce pacte. Le premier rapport d'avancement semestriel de l'Unité de mise en oeuvre et de suivi du pacte de l'Ouganda sera présenté en décembre prochain.

Photos du premier jour de l'AEMP Ouganda

Photos du deuxième jour de l'AEMP Ouganda

À propos du Marché africain de l'énergie :

Lancée en 2018, le Marché africain de l'énergie (AEMP) est la plateforme phare de dialogue politique du Groupe de la Banque pour le secteur de l'énergie, mis en oeuvre dans le cadre du Programme d'assistance technique au secteur de l'énergie en Afrique. Vingt-six pays, dont l'Ouganda, travaillent désormais avec la Banque africaine de développement pour la mise en oeuvre de cette plateforme.

À propos de la Mission 300 :

Mission 300, un engagement conjoint du Groupe de la Banque africaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale, vise à raccorder 300 millions d'Africains supplémentaires à l'électricité d'ici 2030, le Groupe de la Banque africaine de développement devant raccorder 50 millions de personnes.

En juin 2026, le partenariat a annoncé que la Mission 300 avait déjà raccordé plus de 50 millions de personnes dans 40 pays, soit près du double du rythme enregistré lors de son lancement. Pour plus d'informations sur la Mission 300, veuillez consulter le site internet de la Mission 300 et suivez les progrès par pays grâce au Mission 300 Progress Tracker, l'outil de suivi des progrès réalisés par Mission 300.