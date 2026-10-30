La Facilité africaine de l'eau lance sa Stratégie 2026-2030 au Caire

Le Groupe de la Banque africaine de développement a lancé la Stratégie 2026-2030 de la Facilité africaine de l'eau lors de la Semaine du Caire pour l'eau. Ce lancement renouvelle l'appel aux pays africains à consacrer davantage de ressources aux projets d'eau et d'assainissement sur le continent. Il invite également les investisseurs privés à jouer un rôle plus important dans le financement de ces projets.

La Facilité africaine de l'eau a été créée par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau et est gérée par le Groupe de la Banque africaine de développement. Elle aide les pays africains à préparer des projets d'eau et d'assainissement susceptibles d'attirer des financements. Son action comprend des études de faisabilité, des plans techniques et d'autres activités préparatoires nécessaires pour faire progresser les projets vers la bancabilité, le financement et la mise en oeuvre.

La Banque participe de nouveau à la Semaine du Caire pour l'eau du 25 au 29 octobre 2026. Le thème retenu est « L'eau, catalyseur de paix, de prospérité partagée et d'une planète durable ». La Stratégie 2026-2030 de la Facilité africaine de l'eau a été présentée le mardi 27 octobre lors d'un événement de haut niveau consacré au plaidoyer et à la mobilisation de soutiens, coprésidé par la République arabe d'Égypte et la République du Sénégal. Elle soutient la mise en oeuvre de la « Vision et politique africaines de l'eau 2063 » de l'Union africaine.

La stratégie soutient également la vision stratégique des Quatre Points cardinaux du Groupe de la Banque africaine de développement, notamment ses priorités visant à libérer le capital de l'Afrique et à construire des infrastructures résilientes ainsi que des chaînes de valeur compétitives.

« La sécurité hydrique de l'Afrique ne peut reposer uniquement sur des financements extérieurs, a déclaré le Pr Hani Sewilam, ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation de la République arabe d'Égypte et président du Conseil de gouvernance de la Facilité africaine de l'eau. Les pays africains doivent jouer un rôle plus important dans le financement de la préparation de leurs propres investissements prioritaires dans l'eau et l'assainissement. La nouvelle stratégie de la Facilité africaine de l'eau offre un mécanisme pratique pour transformer les ambitions de la « Vision et politique africaines de l'eau 2063 » en projets bien préparés, susceptibles d'attirer des investissements publics et privés », a ajouté M. Hani Sewilam.

La stratégie définit un besoin de financement de base de 75 à 120 millions d'euros sur cinq ans pour la Facilité africaine de l'eau. Elle prévoit aussi 300 millions de dollars américains pour capitaliser l'Initiative africaine d'investissement dans l'assainissement urbain. La stratégie appelle à une contribution accrue des pays africains, en plus du soutien continu des partenaires au développement. Elle appelle aussi à une participation plus importante du secteur privé au financement des projets d'eau et d'assainissement.

« Avant que la construction ne puisse commencer, les pays doivent disposer des études techniques et financières préalables, des plans et des modalités de mise en oeuvre nécessaires pour donner confiance aux bailleurs de fonds et les inciter à investir, a déclaré Mtchera Johannes Chirwa, directeur du Département du développement de l'eau et de l'assainissement à la Banque africaine de développement. Les contributions africaines à la Facilité africaine de l'eau peuvent aider à financer cette phase préparatoire essentielle et faire progresser davantage de projets vers leur mise en oeuvre. »

La stratégie met également l'accent sur les investissements du secteur privé et la coopération avec les entreprises susceptibles de fournir des financements, des technologies et une expertise technique. Le « German Water Partnership » (Partenariat allemand pour l'eau) a publié une déclaration de soutien à cette stratégie. Ce réseau regroupe plus de 300 entreprises, associations, instituts de recherche et autres organisations. Son soutien montre comment l'expertise, la technologie et l'investissement du secteur privé allemand pourraient contribuer aux projets africains d'eau et d'assainissement.

En parallèle du lancement de la Stratégie de la Facilité africaine de l'eau, la délégation du Département du développement de l'eau et de l'assainissement de la Banque participe à un autre événement au Caire. Menée par Michel N'Guessan, chargé principal du Développement de l'eau, elle assiste à l'Exposition et Conférence internationales sur l'eau, les déchets et les infrastructures (« International Water, Waste and Infrastructure Exhibition and Conference, IWBI ») du 26 au 28 octobre. La délégation rencontrera des représentants du secteur privé et d'autres dirigeants afin de discuter des financements, des solutions techniques et des opportunités de collaboration.

L'événement du Caire réunit des gouvernements africains, des partenaires au développement, des institutions de financement, des organismes philanthropiques et des représentants du secteur privé. Les discussions portent sur la manière dont une mobilisation accrue des ressources africaines et des partenariats plus larges, peuvent soutenir la mise en oeuvre de la Stratégie et les objectifs plus vastes du continent en matière de sécurité hydrique.

La participation de la Banque au Caire contribue aux préparatifs de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026 et du Forum mondial de l'eau de 2027. La Conférence se tiendra du 8 au 10 décembre, à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.