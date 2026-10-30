Afrique Centrale: BEAC - Les modalités d'échange des anciennes pièces précisées

Les détenteurs des anciennes pièces de monnaie concernées par la démonétisation en zone Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) disposeront d'un an, du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027, pour les échanger à leur valeur faciale. Les modalités de cette opération ont été précisées, le 28 octobre, à Brazzaville par le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Serge Dino Daniel Ngassakys, lors d'un échange avec les médias.

L'échange s'effectuera en deux phases. Du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027, les détenteurs des anciennes pièces de monnaie pourront se rendre aux guichets de la BEAC, des banques commerciales et des établissements de microfinance. Du 1er août au 31 octobre 2027, seule la BEAC assurera cette opération.

Les pièces concernées sont celles de 1, 5, 10, 25, 50, 100 et 500 FCFA issues des anciennes gammes frappées entre 1958 et 1985. À compter du 1er novembre 2026, elles perdront leur cours légal et ne pourront plus être utilisées pour les paiements courants. Celles des gammes de 2006 et de 2024 resteront valables dans toute la zone Cémac.

Un échange sans perte de valeur

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La démonétisation ne signifie pas une perte financière pour les détenteurs. « Les pièces seront échangées à leur valeur faciale. Si vous avez une pièce de 500 FCFA, vous recevrez 500 FCFA en échange. Il n'y aura aucune perte de valeur pour les détenteurs », a précisé le directeur national.

Concernant le délai, il a rappelé que les anciennes pièces ne pourront plus être utilisées pour les paiements à compter du 1er novembre 2026, mais elles resteront échangeables pendant un an, jusqu'au 31 octobre 2027. Aucun plafond d'échange n'est prévu.

Cette clarification vise à rassurer les usagers et à faciliter le retrait progressif des pièces concernées. La BEAC prévoit également des actions d'information et de sensibilisation sur l'étendue du territoire national pour accompagner l'opération.

Préserver la qualité de la monnaie

Au-delà du retrait des anciennes gammes, l'opération vise à améliorer la qualité de la monnaie métallique en circulation. « Cette opération vise essentiellement à améliorer la qualité des pièces de monnaie en circulation, compte tenu de l'ancienneté de certaines pièces et de l'évolution des techniques et technologies de fabrication », a expliqué Serge Dino Daniel Ngassakys.

Les détenteurs devront ainsi retenir deux échéances, à savoir le 1er novembre 2026, date à partir de laquelle les anciennes pièces ne pourront plus servir aux paiements, et le 31 octobre 2027, dernier jour prévu pour leur échange.