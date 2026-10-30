Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 octobre 2026

revue de presse

Guinée : 34 militaires et gendarmes radiés pour désertion, cinq officiers également sanctionnés

Au moins 39 militaires et gendarmes font l’objet de mesures de radiation annoncées le 29 octobre 2026 à la télévision nationale, dont 34 dans le cadre d'un arrêté ministériel et cinq autres par décret présidentiel.

La première décision a été prise par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, le général Ibrahima Kalil Condé. Elle concerne 34 militaires et gendarmes issus de trois composantes : l’armée de terre, l’armée de mer et la Gendarmerie nationale, note Africa Guinee. (Source TRT Afrika)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

RDC: Les opposants de la plateforme C64 rencontrent la diplomatie européenne à Bruxelles

La délégation de la C64 a rencontré les responsables chargés de l’Afrique centrale au SEAE, le Service européen d’action extérieure, pour leur demander d’appuyer un dialogue en République démocratique du Congo. Mais les dirigeants de la C64 ne se privent pas de mettre la diplomatie européenne devant ses contradictions entre la volonté de l’Union européenne de faire de l’Afrique un partenaire privilégié et un relatif manque d’action.

« Ce que vous ne faites pas, c'est condamner des violations systématiques des droits de l'homme. Ce que vous ne faites pas, c'est condamner cette idée de violer la constitution congolaise. Ce que vous ne faites pas, c'est de ne pas suffisamment appuyer sur le dialogue national inclusif. Parce que nous, nous sommes la coalition article 64, qui dit qu'il faut respecter scrupuleusement la constitution. Pas de prise de pouvoir en violant la constitution et pas non plus de prise de pouvoir par les armes », lance Martin Fayulu. (Source: RFI)

Tchad : Des avions militaires français attendus pour une escale technique et des formations

Deux Mirage 2000 et un avion de transport CASA français doivent prochainement faire une escale de courte durée au Tchad, où ils mèneront notamment des actions de formation. Une nouvelle illustration du rapprochement entre Paris et N'Djamena, après près de deux ans de tensions militaires et diplomatiques.

La coopération militaire entre la France et le Tchad franchit une nouvelle étape. Deux avions de chasse Mirage 2000 et un avion de transport CASA effectueront prochainement une « escale technique » sur le territoire tchadien, a annoncé jeudi le porte-parole des armées françaises, le colonel Xavier Rival. Cette présence, qui sera de « courte durée », permettra également de mener des actions de formation au profit de l'armée de l'air tchadienne.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'exercice militaire GEX, organisé en Côte d'Ivoire et au Gabon du 8 au 30 novembre. Paris affirme vouloir contribuer à la lutte contre l'instabilité régionale, tout en développant les capacités de l'armée de l'air tchadienne, dans le respect de la souveraineté du pays. (Source Africa Radio)

Le sommet Russie-Afrique s'achève sur l'adoption d'un plan d'action triennal de coopération

Le troisième sommet Russie-Afrique a été ponctué jeudi dans la capitale russe par l'adoption d'un plan d'action appelé à constituer le cadre opérationnel de la coopération entre les deux parties au cours des trois prochaines années 2027-2029, ont annoncé le président russe Vladimir Poutine et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine (UA).

"L'un des principaux résultats obtenus dans ce sommet est l'adoption du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour la période 2027-2029 qui devrait constituer le cadre opérationnel de la coopération entre les deux parties au cours des trois prochaines années", a ainsi déclaré le chef de l'Etat burundais.

Il prenait part à une conférence de presse conjointe avec son homologue russe au Kremlin, à l'issue des travaux des travaux auxquels ont pris part jeudi une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement à la résidence officielle du président de la Fédération de Russie. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Ouattara défend à l’OMC l’industrialisation du cacao et du cajou ivoiriens

La Côte d’Ivoire a profité des Conférences présidentielles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour exposer sa stratégie industrielle. Le 29 octobre 2026, au siège genevois de l’institution, Alassane Ouattara a présenté la transformation locale des matières premières comme la pierre angulaire d’une nouvelle insertion ivoirienne dans l’économie mondiale.

En présence de la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, il a adossé son propos au concept de « re-globalisation » que celle-ci défend depuis son arrivée à la tête de l’organisation.

Le choix du lieu n’a rien d’anodin. Alors que les politiques industrielles américaine et européenne multiplient les droits de douane sectoriels, les mécanismes d’ajustement carbone aux frontières et les subventions ciblées, les producteurs africains redoutent de voir se refermer les marchés aval où se concentre la valeur ajoutée. En ciblant l’enceinte multilatérale par excellence, Abidjan cherche à inscrire sa doctrine dans le droit du commerce international plutôt que de la subir. (Source: Africtelegraph)

Game Conscience Week : Trois jours de jeux vidéo et de rencontres à Cotonou

Le festival est annoncé du 30 octobre au 1er novembre, entre l’Institut français et le Majestic Wologuèdè. Les conférences de la première journée sont gratuites.

La Game Conscience Week doit s’ouvrir ce vendredi 30 octobre 2026 à l’Institut français du Bénin, à Cotonou. Organisé par Creative Innovation and Entertainment Lab (CIEL), ce rendez-vous consacré aux jeux vidéo se poursuivra les 31 octobre et 1er novembre au Majestic Wologuèdè, anciennement Canal Olympia.

La première journée est consacrée aux conférences et aux ateliers. Le programme officiel annonce une cérémonie de lancement à 9 heures, puis des échanges sur la création de jeux vidéo au Bénin, les métiers du secteur et les liens entre les familles et la pratique du jeu. Ces activités sont accessibles gratuitement. (Source: BeninWebTV)

Kenya : L’ONU anticipe un nouvel afflux de réfugiés venus d'Ethiopie

Environ 50.000 personnes ont déjà fui les violences en Éthiopie pour trouver refuge dans le nord du Kenya et l'ONU prévoit l’arrivée de 30 000 réfugiés supplémentaires dans les prochains jours. Face à cet afflux, les autorités kenyanes et leurs partenaires humanitaires préparent une opération d’assistance pouvant bénéficier à 80 000 personnes.

Depuis le 22 octobre, les autorités locales signalent d’importants mouvements de population à Moyale, ville frontière, partagée entre l'Éthiopie et le Kenya. Ces départs font suite à l’éclatement de nouveaux affrontements armés dans le sud de l’Éthiopie.

Parmi les personnes arrivées au Kenya figurent de nombreuses femmes et des enfants, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). (Source: UN News)

La Centrafrique renforce les contrôles à ses frontières face à l'épidémie d'Ebola en RDC

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à la plus meurtrière épidémie d'Ebola de son histoire, la République centrafricaine (RCA), pays voisin, a renforcé les contrôles à ses frontières.

Des dépistages sont effectués quotidiennement auprès des nombreux voyageurs qui franchissent la frontière. La grande majorité des quelque 10 000 cas recensés à ce jour dans le cadre de la dernière flambée épidémique du virus Ebola en Afrique ont été enregistrés en RDC. À Bangui, la capitale centrafricaine, les autorités craignent que la maladie ne se propage de l'autre côté de la rivière Oubangui, qui sépare les deux pays. (Source Africanews)

Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) : Les modalités d’échange des anciennes pièces précisées

Les détenteurs des anciennes pièces de monnaie concernées par la démonétisation en zone Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) disposeront d’un an, du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027, pour les échanger à leur valeur faciale. Les modalités de cette opération ont été précisées, le 28 octobre, à Brazzaville par le directeur national de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), Serge Dino Daniel Ngassakys, lors d’un échange avec les médias.

L’échange s’effectuera en deux phases. Du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027, les détenteurs des anciennes pièces de monnaie pourront se rendre aux guichets de la BEAC, des banques commerciales et des établissements de microfinance. Du 1er août au 31 octobre 2027, seule la BEAC assurera cette opération. (Source: Les Dépêches de Brazzaville)

JOJ Dakar 2026 : d’Athènes à Diamniadio, la flamme au bout du voyage



Le samedi 31 octobre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une vasque s’embrasera pour lancer les quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse. Pour la première fois, une compétition olympique se tiendra sur le sol africain. Ce geste clora un périple commencé à Athènes il y a plus de sept semaines. Jusqu’au 13 novembre, environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 17 ans, issus de plus de 200 délégations, se disputeront les médailles de 153 épreuves dans 25 sports.

La flamme olympique a été allumée puis remise au Sénégal le 10 septembre au stade panathénaïque d’Athènes, l’enceinte qui avait accueilli les premiers Jeux olympiques modernes en 1896. Quatre jours plus tard, elle partait de Dakar-Plateau pour une tournée nationale. Celle-ci a traversé les 14 régions du pays en plus de trente étapes, jusqu’au 30 octobre. Environ 450 relayeurs devaient la porter, parmi lesquels l’acteur Omar Sy, ambassadeur des Jeux, l’influenceur Khaby Lame et l’athlète Amadou Dia Bâ. (Source: Afrik.com)