Afrique: Le sommet Russie-Afrique s'achève sur l'adoption d'un plan d'action triennal de coopération

Le troisième sommet Russie-Afrique a été ponctué jeudi dans la capitale russe par l'adoption d'un plan d'action appelé à constituer le cadre opérationnel de la coopération entre les deux parties au cours des trois prochaines années 2027-2029, ont annoncé le président russe Vladimir Poutine et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine (UA).

"L'un des principaux résultats obtenus dans ce sommet est l'adoption du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour la période 2027-2029 qui devrait constituer le cadre opérationnel de la coopération entre les deux parties au cours des trois prochaines années", a ainsi déclaré le chef de l'Etat burundais.

Il prenait part à une conférence de presse conjointe avec son homologue russe au Kremlin, à l'issue des travaux des travaux auxquels ont pris part jeudi une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement à la résidence officielle du président de la Fédération de Russie.

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Le dirigeant burundais a insisté sur le fait que l'enjeu essentiel du sommet a consisté à dépasser le stade de déclarations politiques et des engagements généraux pour établir une coopération structurée autour de projets prioritaires assortis de mécanismes de financement, de calendrier d'exécution, d'institutions responsables et d'indicateurs permettant d'évaluer les résultats.

"Dans le respect de leur souveraineté et de leurs intérêts, les chefs d'État et de gouvernement africains ont voulu aborder le partenariat avec la Fédération de Russie non seulement sous l'angle des relations politiques et diplomatiques traditionnelles, mais également comme un instrument susceptible d'accélérer la transformation économique, l'industrialisation, l'intégration régionale et le développement durable du continent", a-t-il fait valoir.

Il ainsi d'avis que le troisième sommet Russie-Afrique a offert l'occasion d'engager une évolution qualitative du partenariat en passant d'une solidarité essentiellement politique à une coopération économique et structurée.

Le président en exercice de l'UA a à ce sujet évoqué la transformation des matières premières sur le continent, l'assistance extérieure à l'investissement productif, l'appropriation des technologies et innovations africaines et de la transformation d'initiatives nationales fragmentées à des projets régionaux et continentaux intégrés.

Sur tous ces aspects, le chef de l'Etat burundais assure que les participants ont convenu de dépasser les engagements généraux pour aller vers des programmes assortis d'obligations, de mise en oeuvre et de suivi.

"Je souhaite le meilleur à tous les participants du sommet. Je suis sûr que nos amis africains vont aboutir à des succès en se basant sur la volonté, de travailler, sur la persévérance dans l'ambition d'accroître la qualité de vie des Africains et permettre au continent occuper une place importante dans la hiérarchie mondiale", a de son côté réagi Vladimir Poutine.

Il a assuré que la Fédération de Russie va intensifier ses actions pour renforcer les liens anciens avec les pays du continent africain.