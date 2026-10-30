Sénégal: États-Unis - Modou Ngom condamné à 22 ans et demi de prison

L'avocat de Modou Ngom, Jeffery M. Poth, a confirmé ce jeudi 29 octobre 2026 que son client a été condamné à 22 ans et demi de prison aux États-Unis, à la suite de l'accident de la route qui a coûté la vie à trois personnes dans l'Ohio le 11 avril dernier.

« That is correct, the sentence imposed today was for 22.5 years (C'est exact, la peine prononcée aujourd'hui était de 22 ans et 6 mois de prison)» a écrit l'avocat dans un courriel adressé au Soleil en réponse à une demande de confirmation.

Le 25 septembre dernier, un jury du comté de Delaware avait reconnu Modou Ngom coupable de huit chefs d'accusation liés à cet accident survenu sur l'Interstate 71.

Le conducteur du poids lourd avait percuté plusieurs véhicules immobilisés dans une zone de travaux, tuant trois membres d'une même famille, un couple et leur enfant d'un an.

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Les chefs retenus contre lui concernaient trois homicides aggravés au volant et cinq infractions liées à des blessures causées au volant. Selon les dispositions du droit de l'Ohio, ces infractions sont passibles de peines d'emprisonnement, mais pas de la peine capitale.

La confirmation de son avocat écarte ainsi les rumeurs selon lesquelles le Sénégalais aurait été condamné à mort.

Avant l'audience de fixation de la peine, Jeffery M. Poth avait déjà précisé que son client ne risquait pas la peine capitale, tout en indiquant qu'il pouvait encourir plus de vingt ans de prison.